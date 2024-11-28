Тонкие куриные шницели: рецепт вкусного блюда (видео)

Шницели приготовить очень просто. И весь секрет в кляре.

Шницели готовят по всей Европе и их особенность: тонкий кляр, или панировка, а также хорошо прожаренное мясо. Шницели можно приготовить из индейки, свинины и курятины. Кулинарный блогер Cosanzenele Gatesc рассказала, как приготовить шницели из куриной грудки.

Куриные шницели

Они получаются хрустящими снаружи и сочными внутри.

Шницели из куриной грудки

Ингредиенты:

куриная грудка;

4 яйца;

соль и перец по вкусу;

мука;

масло для жарки.

Яйца хорошо взбейте с небольшим количеством соли и свежемолотого перца. Очень тонко нарежьте куриную грудку и, используя молоток для мяса, отбейте мясо, чтобы ломтики стали еще тоньше.

Только отбивайте аккуратно, чтобы не испортить будущие шницели. Можно положить ломтики между двумя листами пищевой пленки.

Посолите и поперчите, а затем обваляйте ломтики мяса сначала в муке, полностью покрыв их, затем окуните во взбитые яйца. И обжарьте шницели прямо в горячем масле.

Когда они подрумянятся, переверните их на другую сторону, оставьте еще на несколько минут и доставайте из масла. Выкладывайте готовые шницели на бумажные полотенца. Кляр, который упал со шницелей и начинает гореть в масле, достаньте ситечком, или палочками для еды.

Подавайте шницели из куриной грудки с картофельным пюре, капустным салатом, солеными огурцами, печеным картофелем или рисом с овощами.

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