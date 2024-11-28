Тонкі курячі шніцелі: рецепт смачної страви (відео)

Шніцелі приготувати дуже просто. І весь секрет у клярі.

Шніцелі готують по всій Європі і їхня особливість: тонкий кляр, або панірування, а також добре просмажене м'ясо. Шніцелі можна приготувати з індички, свинини та курятини. Кулінарна блогерка Cosanzenele Gatesc розповіла, як приготувати шніцелі з курячої грудки.

Курячі шніцелі

Вони виходять хрусткими зовні та соковитими всередині.

Шніцелі з курячої грудки

Інгредієнти:

куряча грудка;

4 яйця;

сіль і перець за смаком;

борошно;

олія для смаження.

Яйця добре збийте з невеликою кількістю солі та свіжомеленого перцю. Дуже тонко наріжте курячу грудку і, використовуючи молоток для м'яса, відбийте м'ясо, щоб скибочки стали ще тоншими.

Тільки відбивайте акуратно, щоб не зіпсувати майбутні шніцелі. Можна покласти скибочки між двома листами харчової плівки.

Посоліть і поперчіть, а потім обваляйте скибочки м'яса спочатку в борошні, повністю вкривши їх, потім занурте у збиті яйця. І обсмажте шніцелі просто в гарячій олії.

Коли вони підрум'яняться, переверніть їх на інший бік, залиште ще на кілька хвилин і діставайте з олії. Викладайте готові шніцелі на паперові рушники. Кляр, який впав зі шніцелів і починає горіти в олії, дістаньте ситечком, або паличками для їжі.

Подавайте шніцелі з курячої грудки з картопляним пюре, капустяним салатом, солоними огірками, печеною картоплею або рисом з овочами.

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