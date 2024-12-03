Новорічний стіл 2025: як приготувати яловичину "Веллінгтон" за класичним рецептом

Яловичина "Веллінгтон" — це водночас складна і проста страва, адже інгредієнтів у ній мало, а з готуванням доведеться повозитися.

Яловичина "Веллінгтон" — святкова страва з м'яса, запеченого в листковому тісті. Це класична англійська страва, що отримала назву на честь полководця Артура Велслі Веллінгтона, який здобув перемогу над Наполеоном при Ватерлоо. Вважається, що саме кухар сера Артура приготував яловичину саме в тому вигляді, в якому вона відома зараз. Обертається яловичина соусом дюксель і шинкою. Рецептом поділилися на сайті Grill Momma.

Яловичина "Веллінгтон"

Інгредієнти:

яловича вирізка — 1 шт. (вагою 1,3-1,5 кг);

тісто листкове бездріжджове — 500 г;

шинка сиров'ялена — 12 тонких скибочок;

одне яйце;

один жовток;

вершкове масло — 2 ст. л.;

оливкова олія;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Для дюкселя:

печериці — 1 кг;

цибуля-шалот — 8 шт;

часник — 4 зубчики;

вершкове масло — 110 г;

вино біле сухе — 50 мл;

чебрець — 3-4 гілочки;

перець чорний свіжомелений — ¼ ч. л.;

сіль — ¼ ч. л.

Зачистіть вирізку, видаливши плівки, зріжте краї, щоб вийшов шматок однієї товщини. Натріть м'ясо сіллю і перцем, змастіть олією, змішаною з гірчицею, і залиште в холодильнику на 12 годин. Після обсмажте м'ясо на вершковому маслі з усіх боків.

Печериці, цибулю-шалот і часник дрібно наріжте. Розігрійте в сковорідці вершкове масло й обсмажте шалот із часником і чебрецем до м'якості. Додайте печериці та розтерті в порошок сухі білі гриби, якщо є. Так вийде ароматніше. Готуйте на середньому вогні, щоб випарувалася рідина. Влийте вино і тушкуйте 5 хвилин. Посоліть і поперчіть.

Розкачайте тісто у два прямокутники розміром 18 х 40 і 40 х 45 см і приберіть у холодильник до використання. Застеліть робочу поверхню великим шматком плівки, покладіть шматки шинки злегка внахлест, щоб вийшов прямокутник. На шинку викладіть грибну суміш, а потім — м'ясо. Оберніть м'ясо шинкою з грибами, затягніть плівкою, приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Дістаньте більший шматок тіста і змастіть збитим яйцем, перекладіть на нього м'ясо в шинці, загорніть і защипніть краї. Приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Розігрійте духовку до 220 °С. Змастіть рулет яйцем. Поставте яловичину "Веллінгтон" у духовку, запікайте приблизно 40-55 хв, залежно від бажаного ступеня просмаження м'яса. Перед подачею дайте відпочити 40 хвилин. Можна зробити і порційну яловичину "Веллінгтон". Технологія та сама, тільки шматок вирізки ріжеться на порції, кожен загортається в листкове тісто і запікається.

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