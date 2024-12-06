Японская отбивная тонкацу: рецепт вкусного шницеля в хрустящей панировке

Хрустящий и одновременно нежный – в Тонкацу сочный свиной шницель сочетается с хрустящей панировкой панко.

Тонкацу — это японская версия шницеля. Это традиционное японское блюдо, которое можно попробовать буквально в любом ресторане. Его подают с простым белым рисом и вкусным соусом. Слово "Тонкацу" означает свиную отбивную. Он состоит из двух иероглифов: "свинья" и "отбивная". Так что если вы хотите попробовать шницель в японском стиле – вот рецепт, пишет Koch-Mit.

Японская отбивная Тонкацу

Ингредиенты:

4 шницеля из свинины;

50 мл сливок;

2 яйца;

100 г пшеничной муки;

100 г панко (японские панировочные сухари);

нейтральное растительное масло для жарки;

немного соли и перца;

5 г имбиря (кусочек длиной 2 см);

2 зубчика чеснока;

3 столовые ложки вустерширского соуса;

3 столовые ложки кетчупа;

1 щепотка соли.

Сначала шницели панируют. Для этого настройте линию панировки: вы выкладываете шницели, затем приправляете их солью и перцем. Положите сливки и яйца в миску и перемешайте. Поместите пшеничную муку и панировочные сухари в отдельную глубокую тарелку. Миску или тарелку расположите в таком порядке: мука, сливочно-яичная смесь, панко.

Сначала обваляйте шницели в муке. Затем в смеси сливок и яиц. А потом в панировке панко.

Налейте растительное масло в большую сковороду где-то на палец. Нагрейте до средней температуры и обжаривайте тонкацу. Пусть они готовятся, пока не станут красивыми и золотисто-коричневыми.

Пока шницели готовятся, приготовьте соус. Очистите имбирь и чеснок и мелко нарежьте. Добавьте в кастрюльку немного масла для жарки и обжарьте имбирь и чеснок около 2 минут на слабом огне. Добавьте вустерширский соус, кетчуп и соль, хорошо перемешайте и готовьте на среднем огне, пока соус не загустеет.

Когда тонкацу будут готовы, выложите их на бумажные полотенца. Разложите по тарелкам и полейте соусом. Подавайте с гарниром на ваш выбор.

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