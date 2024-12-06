Японська відбивна тонкацу: рецепт смачного шніцеля в хрусткому паніруванні

Хрусткий і водночас ніжний — у тонкацу соковитий свинячий шніцель поєднується з хрустким паніруванням панко.

Тонкацу — це японська версія шніцеля. Це традиційна японська страва, яку можна спробувати буквально в будь-якому ресторані. Її подають із простим білим рисом і смачним соусом. Слово "тонкацу" означає свинячу відбивну. Воно складається з двох ієрогліфів: "свиня" і "відбивна". Тож якщо ви хочете спробувати шніцель у японському стилі — ось рецепт, пише Koch-Mit.

Японська відбивна Тонкацу

Інгредієнти:

4 шніцелі зі свинини;

50 мл вершків;

2 яйця;

100 г пшеничного борошна;

100 г панко (японські панірувальні сухарі);

нейтральна рослинна олія для смаження;

трохи солі та перцю;

5 г імбиру (шматочок завдовжки 2 см);

2 зубчики часнику;

3 столові ложки вустерширського соусу;

3 столові ложки кетчупу;

1 щіпка солі.

Спочатку шніцелі панірують. Для цього налаштуйте лінію панірування: ви викладаєте шніцелі, потім приправляєте їх сіллю та перцем. Покладіть вершки та яйця в миску і перемішайте. Помістіть пшеничне борошно й панірувальні сухарі в окрему глибоку тарілку. Миску або тарілку розташуйте в такому порядку: борошно, вершково-яєчна суміш, панко.

Спочатку обкачайте шніцелі в борошні. Потім у суміші вершків і яєць. А потім у паніровці панко.

Налийте рослинну олію у велику сковороду десь на палець. Нагрійте до середньої температури й обсмажуйте тонкацу. Нехай вони готуються, доки не стануть красивими та золотисто-коричневими.

Поки шніцелі готуються, приготуйте соус. Очистіть імбир і часник та дрібно наріжте. Додайте в каструльку трохи олії для смаження та обсмажте імбир і часник близько 2 хвилин на слабкому вогні. Додайте вустерширський соус, кетчуп і сіль, добре перемішайте і готуйте на середньому вогні, поки соус не загусне.

Коли тонкацу будуть готові, викладіть їх на паперові рушники. Розкладіть по тарілках і полийте соусом. Подавайте з гарніром на ваш вибір.

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