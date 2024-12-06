Японська відбивна тонкацу: рецепт смачного шніцеля в хрусткому паніруванні
Хрусткий і водночас ніжний — у тонкацу соковитий свинячий шніцель поєднується з хрустким паніруванням панко.
Тонкацу — це японська версія шніцеля. Це традиційна японська страва, яку можна спробувати буквально в будь-якому ресторані. Її подають із простим білим рисом і смачним соусом. Слово "тонкацу" означає свинячу відбивну. Воно складається з двох ієрогліфів: "свиня" і "відбивна". Тож якщо ви хочете спробувати шніцель у японському стилі — ось рецепт, пише Koch-Mit.
Японська відбивна Тонкацу
Інгредієнти:
- 4 шніцелі зі свинини;
- 50 мл вершків;
- 2 яйця;
- 100 г пшеничного борошна;
- 100 г панко (японські панірувальні сухарі);
- нейтральна рослинна олія для смаження;
- трохи солі та перцю;
- 5 г імбиру (шматочок завдовжки 2 см);
- 2 зубчики часнику;
- 3 столові ложки вустерширського соусу;
- 3 столові ложки кетчупу;
- 1 щіпка солі.
Спочатку шніцелі панірують. Для цього налаштуйте лінію панірування: ви викладаєте шніцелі, потім приправляєте їх сіллю та перцем. Покладіть вершки та яйця в миску і перемішайте. Помістіть пшеничне борошно й панірувальні сухарі в окрему глибоку тарілку. Миску або тарілку розташуйте в такому порядку: борошно, вершково-яєчна суміш, панко.
Спочатку обкачайте шніцелі в борошні. Потім у суміші вершків і яєць. А потім у паніровці панко.
Налийте рослинну олію у велику сковороду десь на палець. Нагрійте до середньої температури й обсмажуйте тонкацу. Нехай вони готуються, доки не стануть красивими та золотисто-коричневими.
Поки шніцелі готуються, приготуйте соус. Очистіть імбир і часник та дрібно наріжте. Додайте в каструльку трохи олії для смаження та обсмажте імбир і часник близько 2 хвилин на слабкому вогні. Додайте вустерширський соус, кетчуп і сіль, добре перемішайте і готуйте на середньому вогні, поки соус не загусне.
Коли тонкацу будуть готові, викладіть їх на паперові рушники. Розкладіть по тарілках і полийте соусом. Подавайте з гарніром на ваш вибір.
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