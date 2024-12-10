Цвет 2025 года: как приготовить трендовый шоколадный мусс

Цветом следующего года по версии Pantone стал шоколадный "Мокко Мусс". И этот цвет буквально можно попробовать на вкус.

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Компания Pantone объявила "Мокко мусс" цветом 2025 года. Коричневый оттенок, который эксперты назвали чем-нибудь средним между комфортом и гламуром, стал выбором дизайнерского сообщества. И это редкий случай, когда цвет целого года можно попробовать, приготовив нежнейший шоколадный мусс. Рецептом поделились на сайте Simply Recipes.

Шоколадный мусс

Ингредиенты:

горький шоколад — 140 г;

2 столовые ложки (30 мл) сваренного эспрессо или очень крепкого кофе;

сливки 33%-ные — 400 мл;

яичный белок — 3 штуки;

сахар — 50 г;

взбитые сливки — по вкусу;

молочный шоколад — по вкусу.

Шоколад растопите на водяной бане, периодически помешивая. Затем отставьте в сторону. Охлажденные сливки взбейте до мягких пиков. Белки также взбейте до мягких пиков, постепенно добавляя к белкам сахар.

Венчиком аккуратно смешайте шоколад, заваренный и охлажденный кофе с белками до однородной массы. Добавьте сливки и перемешайте также до однородной массы. Выложите мусс в порционные креманки, накройте их пленкой и уберите в холодильник на пару часов. Перед подачей украсьте мусс взбитыми сливками и тертым шоколадом.

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