Цвет 2025 года: как приготовить трендовый шоколадный мусс
Цветом следующего года по версии Pantone стал шоколадный "Мокко Мусс". И этот цвет буквально можно попробовать на вкус.
Компания Pantone объявила "Мокко мусс" цветом 2025 года. Коричневый оттенок, который эксперты назвали чем-нибудь средним между комфортом и гламуром, стал выбором дизайнерского сообщества. И это редкий случай, когда цвет целого года можно попробовать, приготовив нежнейший шоколадный мусс. Рецептом поделились на сайте Simply Recipes.
Шоколадный мусс
Ингредиенты:
- горький шоколад — 140 г;
- 2 столовые ложки (30 мл) сваренного эспрессо или очень крепкого кофе;
- сливки 33%-ные — 400 мл;
- яичный белок — 3 штуки;
- сахар — 50 г;
- взбитые сливки — по вкусу;
- молочный шоколад — по вкусу.
Шоколад растопите на водяной бане, периодически помешивая. Затем отставьте в сторону. Охлажденные сливки взбейте до мягких пиков. Белки также взбейте до мягких пиков, постепенно добавляя к белкам сахар.
Венчиком аккуратно смешайте шоколад, заваренный и охлажденный кофе с белками до однородной массы. Добавьте сливки и перемешайте также до однородной массы. Выложите мусс в порционные креманки, накройте их пленкой и уберите в холодильник на пару часов. Перед подачей украсьте мусс взбитыми сливками и тертым шоколадом.
Читайте также:
Дрезденский штоллен: история и рецепт уникальной рождественской выпечки (видео)
Три десерта из мандарин на Святого Николая от участницы "МастерШеф"
Что такое Намелака и как его готовить: оригинальный рецепт сладкого японского крема