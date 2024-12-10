Колір 2025 року: як приготувати трендовий шоколадний мус
Кольором наступного року за версією Pantone став шоколадний "Мокко Мус". І цей колір буквально можна спробувати на смак.
Компанія Pantone оголосила "Мокко мус" кольором 2025 року. Коричневий відтінок, який експерти назвали чимось середнім між комфортом і гламуром, став вибором дизайнерської спільноти. І це рідкісний випадок, коли колір цілого року можна спробувати, приготувавши найніжніший шоколадний мус. Рецептом поділилися на сайті Simply Recipes.
Шоколадний мус
Інгредієнти:
- гіркий шоколад — 140 г;
- 2 столові ложки (30 мл) звареного еспресо або дуже міцної кави;
- вершки 33%-ві — 400 мл;
- яєчний білок — 3 штуки;
- цукор — 50 г;
- збиті вершки — за смаком;
- молочний шоколад — за смаком.
Шоколад розтопіть на водяній бані, періодично помішуючи. Потім відставте в сторону. Охолоджені вершки збийте до м'яких піків. Білки також збийте до м'яких піків, поступово додаючи до білків цукор.
Вінчиком акуратно змішайте шоколад, заварену й охолоджену каву з білками до однорідної маси. Додайте вершки і перемішайте також до однорідної маси. Викладіть мус у порційні креманки, накрийте їх плівкою і приберіть у холодильник на кілька годин. Перед подачею прикрасьте мус збитими вершками і тертим шоколадом.
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