Дрезденський штоллен: історія та рецепт унікальної різдвяної випічки (відео)

Щорічно в кондитерських Дрездена випікають близько 5 мільйонів штоленів і експортують їх у 80 країн світу.

Сезон різдвяних штоленів у Німеччині починається 1 листопада і триває до 31 грудня. Ці смачні різдвяні кекси випікають із 14 століття. Але тоді вони, звісно, не були такими здобними. Рецептом поділилися на сайті Eat.

Створення різдвяних штоленів

Історія різдвяного штолена

Вершкове масло для тіста різдвяних штоленів дозволив використовувати папа римський Інокентій VIII 1491 року. Тоді ж у тісто стали додавати сухофрукти. Тепер до складу входять гіркий і звичайний мигдаль, прянощі: від анісу до кардамону. Сухофрукти та родзинки вимочують у ромі, або куантро. А 1991 року було навіть створено Спілку захисту штолена, яка об'єднує понад сотню кондитерських і пекарень Дрездена. Перед початком кожного сезону обирають Принцесу Штолленів.

Переказ свідчить, що ідея додавати в різдвяний штоллен подрібнені цукати, горіхи та родзинки належить придворному пекареві Генріху Драздо із саксонського містечка Торгау. Саме він і створив фірмовий смак штоллена. Але існує безліч різновидів штоллена: сирний, маковий, мигдальний, горіховий, марципановий.

У Дрездені навіть печуть величезний штоллен

Дрезденський різдвяний штоллен вирізняється особливо високим вмістом масла. Назва "Дрезденський оригінальний штоллен" запатентована. Так називаються тільки ті різдвяні кекси, які справді виготовлені в Дрездені або його околицях.

У столиці Саксонії штоллен називали раніше "штріцель" (Striezel). Саме тому традиційний різдвяний ринок Дрездена носить назву Штріцельмаркт (Striezelmarkt), тобто "ринок, де продають штріцелі". Він існує вже 573 роки й офіційно є найстарішим у Німеччині.

Дрезденський різдвяний штоллен Фото: Schutzverband Dresdner Stollen

Рецептів різдвяного штоллена дуже багато. І Дрезденським він вважатися не може, адже пекти ми його будемо не в Дрездені. Але спробувати цю смачну випічку точно варто.

Дрезденський різдвяний штоллен

Інгредієнти:

Для глазурі:

вершкове масло — 200 г;

цукрова пудра — 200 г.

Для різдвяного штолена:

цукор — 140 г;

борошно — 750 г;

дріжджі свіжі — 42 г;

вершкове масло — 375 г;

молоко — 125 мл;

родзинки білі — 275 г;

родзинки чорні — 100 г;

апельсинові цукати — 65 г;

лимонні цукати — 65 г;

мигдаль — 125 г;

пряникові спеції — 1 ст. л. (або аніс, кардамон, щіпка мускатного горіха);

лимонна цедра з одного лимона;

сіль — 1 щіпка;

ваніль — 1 стручок.

Половину мигдалю подрібніть на крихту. Родзинки промийте та залийте окропом на 5 хвилин. Змішайте в мисці родзинки, цукати, мигдаль і залийте ромом. Залиште на ніч, або хоча б на кілька годин.

Наступного дня зніміть цедру з лимона. Ваніль дістаньте зі стручка і змішайте з цедрою та спеціями. Просійте борошно в миску, зробіть у центрі заглиблення і розкришіть туди дріжджі.

Всипте трохи цукру і влийте частину теплого молока. Дріжджі розімніть рукою, змішуючи з молоком і трохи з борошном. Присипте суміш зверху борошном і залиште під рушником на 20 хвилин.

Поріжте м'яке вершкове масло. Через 20 хвилин дріжджі вже працюють і можна додати інші інгредієнти. Всипте цукор, спеції, викладіть масло, додайте молоко, що залишилося, і сіль.

Замішувати тісто потрібно від центру, поступово додаючи всі інгредієнти, близько 10 хвилин. Додаємо родзинки, цукати та горіхи в тісто.

Покладіть тісто в миску і залиште під рушником на 1 годину в теплому місці.

Після розділіть тісто на 3-4 частини залежно від того, якого розміру хочете отримати штоллен. Розкачайте кожну порцію в прямокутник і, відступивши 1/3 від краю, зробіть качалкою лунку та загорніть більший бік. Таким чином сформуйте всі штолени. Якщо на поверхні опинилися родзинки та сухофрукти, струсіть їх і покладіть у середину, щоб вони не підгоріли під час випікання.

Застеліть деко пергаментом. Викладіть штолени. Накрийте рушником і поставте на ніч у холодильник. Наступного дня розігрійте духовку до 220°C і випікайте різдвяний штоллен 10 хвилин. Потім зменшіть вогонь до 170°C і випікайте ще 35 хвилин.

Готові різдвяні штолени потрібно покрити глазур'ю. Наколіть зубочисткою, рясно змастіть з усіх боків розтопленим вершковим маслом і обсипте цукровою пудрою. Потім ще раз змастіть маслом і обсипте цукровою пудрою.

Остиглі штолени потрібно загорнути в пергамент, а потім у фольгу. Зберігати їх можна в холодильнику, в прохолодному темному місці.

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