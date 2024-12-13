Мандариновый зефир: рецепт вкусного воздушного десерта
Для приготовления зефира мандариновый джем можно сварить, а можно взять и уже готовый.
Зефир – нежный воздушный десерт, который легко можно приготовить в домашних условиях. Как это сделать – рассказала и показала известный кулинарный блогер Валерия Велигура, поделившись своим рецептом мандаринового зефира.
Мандариновый зефир
Ингредиенты (на 24 половинки или 12 полноценных зефирок):
Для сиропа:
- мандариновое пюре – 150 гр (примерно четыре средних мандарина);
- сахар – 280 гр;
- вода – 100 мл;
- агар-агар – 10 гр;
- оранжевый краситель (по желанию).⠀ ⠀
Для меренги:
- яичный белок – 70 гр;
- щепотка лимонной кислоты
- сахар – 70 гр.
Для посыпки:
- кукурузный крахмал – 10 гр;
- сахарная пудра – 20 гр.
Способ приготовления:
Сначала готовим сироп. Мандарины очистить от кожуры и пленочек. Должно получиться 300 граммов. Перебить мандарины в блендере и уварить вдвое, чтобы получилось 150 гр готового пюре. Или можно взять готовое мандариновое пюре без сахара.
К пюре добавить сахар, воду, агар-агар, цедру, краситель и перемешать. Поставить на средний огонь и, помешивая, довести до кипения. Немного убавить огонь и, помешивая, держать на плите 4-5 минут. ⠀
Далее очередь меренги. Как только сироп довели до кипения, к яичным белкам добавить лимонную кислоту и начинать взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпать сахар, включить наибольшую скорость и взбивать до пиков.
Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить горячий сироп. Если есть термометр, то температура сиропа должна быть 104-106 градусов. После того как добавили весь сироп, взбивать на максимальной мощности миксера пару минут до легкого загустения.
Быстро сложить массу в кондитерский мешок с насадкой и отсадить зефир на пергамент. Оставить при комнатной температуре на несколько часов или на ночь. ⠀ ⠀
Теперь сборка: две половинки соединить и посыпать смесью из пудры и крахмала. Хранить в закрытом контейнере до двух недель.
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