Мандариновый зефир: рецепт вкусного воздушного десерта

Для приготовления зефира мандариновый джем можно сварить, а можно взять и уже готовый.

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Зефир – нежный воздушный десерт, который легко можно приготовить в домашних условиях. Как это сделать – рассказала и показала известный кулинарный блогер Валерия Велигура, поделившись своим рецептом мандаринового зефира.

Мандариновый зефир

Ингредиенты (на 24 половинки или 12 полноценных зефирок):

Для сиропа:

мандариновое пюре – 150 гр (примерно четыре средних мандарина);

сахар – 280 гр;

вода – 100 мл;

агар-агар – 10 гр;

оранжевый краситель (по желанию).⠀ ⠀

Для меренги:

яичный белок – 70 гр;

щепотка лимонной кислоты

сахар – 70 гр.

Для посыпки:

кукурузный крахмал – 10 гр;

сахарная пудра – 20 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим сироп. Мандарины очистить от кожуры и пленочек. Должно получиться 300 граммов. Перебить мандарины в блендере и уварить вдвое, чтобы получилось 150 гр готового пюре. Или можно взять готовое мандариновое пюре без сахара.

К пюре добавить сахар, воду, агар-агар, цедру, краситель и перемешать. Поставить на средний огонь и, помешивая, довести до кипения. Немного убавить огонь и, помешивая, держать на плите 4-5 минут. ⠀

Далее очередь меренги. Как только сироп довели до кипения, к яичным белкам добавить лимонную кислоту и начинать взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпать сахар, включить наибольшую скорость и взбивать до пиков.

Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить горячий сироп. Если есть термометр, то температура сиропа должна быть 104-106 градусов. После того как добавили весь сироп, взбивать на максимальной мощности миксера пару минут до легкого загустения.

Быстро сложить массу в кондитерский мешок с насадкой и отсадить зефир на пергамент. Оставить при комнатной температуре на несколько часов или на ночь. ⠀ ⠀

Теперь сборка: две половинки соединить и посыпать смесью из пудры и крахмала. Хранить в закрытом контейнере до двух недель.

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