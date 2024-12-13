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Еда

Мандариновый зефир: рецепт вкусного воздушного десерта

зефир мандариновый
Фото: yummy.lera/instagram

Для приготовления зефира мандариновый джем можно сварить, а можно взять и уже готовый.

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Зефир – нежный воздушный десерт, который легко можно приготовить в домашних условиях. Как это сделать – рассказала и показала известный кулинарный блогер Валерия Велигура, поделившись своим рецептом мандаринового зефира.

Мандариновый зефир

Ингредиенты (на 24 половинки или 12 полноценных зефирок):

Для сиропа:

  • мандариновое пюре – 150 гр (примерно четыре средних мандарина);
  • сахар – 280 гр;
  • вода – 100 мл;
  • агар-агар – 10 гр;
  • оранжевый краситель (по желанию).⠀ ⠀ 

Для меренги:

  • яичный белок – 70 гр;
  • щепотка лимонной кислоты
  • сахар – 70 гр.

Для посыпки:

  • кукурузный крахмал – 10 гр;
  • сахарная пудра – 20 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим сироп. Мандарины очистить от кожуры и пленочек. Должно получиться 300 граммов. Перебить мандарины в блендере и уварить вдвое, чтобы получилось 150 гр готового пюре. Или можно взять готовое мандариновое пюре без сахара.

К пюре добавить сахар, воду, агар-агар, цедру, краситель и перемешать. Поставить на средний огонь и, помешивая, довести до кипения. Немного убавить огонь и, помешивая, держать на плите 4-5 минут. ⠀ 

Далее очередь меренги. Как только сироп довели до кипения, к яичным белкам добавить лимонную кислоту и начинать взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпать сахар, включить наибольшую скорость и взбивать до пиков.

Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить горячий сироп. Если есть термометр, то температура сиропа должна быть 104-106 градусов. После того как добавили весь сироп, взбивать на максимальной мощности миксера пару минут до легкого загустения.

Быстро сложить массу в кондитерский мешок с насадкой и отсадить зефир на пергамент. Оставить при комнатной температуре на несколько часов или на ночь. ⠀ ⠀ 

Теперь сборка: две половинки соединить и посыпать смесью из пудры и крахмала. Хранить в закрытом контейнере до двух недель.

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