Мандариновий зефір: рецепт смачного повітряного десерту
Для приготування зефіру мандариновий джем можна зварити, а можна взяти і вже готовий.
Зефір — ніжний повітряний десерт, який легко можна приготувати в домашніх умовах. Як це зробити — розповіла і показала відомий кулінарна блогерка Валерія Велігура, поділившись своїм рецептом мандаринового зефіру.
Мандариновий зефір
Інгредієнти (на 24 половинки або 12 повноцінних зефірок):
Для сиропу:
- мандаринове пюре – 150 г (приблизно чотири середніх мандарини);
- цукор – 280 г;
- вода – 100 мл;
- агар-агар – 10 г;
- помаранчевий барвник (за бажанням).⠀ ⠀ ⠀
Для меренги:
- яєчний білок – 70 г;
- щіпка лимонної кислоти
- цукор – 70 г.
Для посипання:
- кукурудзяний крохмаль – 10 г;
- цукрова пудра – 20 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо сироп. Мандарини очистити від шкірки та плівочок. Має вийти 300 грамів. Перебити мандарини в блендері й уварити вдвічі, щоб вийшло 150 г готового пюре. Або можна взяти готове мандаринове пюре без цукру.
До пюре додати цукор, воду, агар-агар, цедру, барвник і перемішати. Поставити на середній вогонь і, помішуючи, довести до кипіння. Трохи зменшити вогонь і, помішуючи, тримати на плиті 4-5 хвилин. ⠀
Далі черга меренги. Щойно сироп довели до кипіння, до яєчних білків додати лимонну кислоту і починати збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипати цукор, увімкнути найбільшу швидкість і збивати до піків.
Продовжуючи збивати, тонкою цівкою влити гарячий сироп. Якщо є термометр, то температура сиропу має бути 104-106 градусів. Після того як додали весь сироп, збивати на максимальній потужності міксера кілька хвилин до легкого загустіння.
Швидко скласти масу в кондитерський мішок із насадкою і відсадити зефір на пергамент. Залишити при кімнатній температурі на кілька годин або на ніч. ⠀ ⠀
Тепер збірка: дві половинки з'єднати і посипати сумішшю з пудри і крохмалю. Зберігати в закритому контейнері до двох тижнів.
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