Мандариновий зефір: рецепт смачного повітряного десерту

Для приготування зефіру мандариновий джем можна зварити, а можна взяти і вже готовий.

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Зефір — ніжний повітряний десерт, який легко можна приготувати в домашніх умовах. Як це зробити — розповіла і показала відомий кулінарна блогерка Валерія Велігура, поділившись своїм рецептом мандаринового зефіру.

Мандариновий зефір

Інгредієнти (на 24 половинки або 12 повноцінних зефірок):

Для сиропу:

мандаринове пюре – 150 г (приблизно чотири середніх мандарини);

цукор – 280 г;

вода – 100 мл;

агар-агар – 10 г;

помаранчевий барвник (за бажанням).⠀ ⠀ ⠀

Для меренги:

яєчний білок – 70 г;

щіпка лимонної кислоти

цукор – 70 г.

Для посипання:

кукурудзяний крохмаль – 10 г;

цукрова пудра – 20 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо сироп. Мандарини очистити від шкірки та плівочок. Має вийти 300 грамів. Перебити мандарини в блендері й уварити вдвічі, щоб вийшло 150 г готового пюре. Або можна взяти готове мандаринове пюре без цукру.

До пюре додати цукор, воду, агар-агар, цедру, барвник і перемішати. Поставити на середній вогонь і, помішуючи, довести до кипіння. Трохи зменшити вогонь і, помішуючи, тримати на плиті 4-5 хвилин. ⠀

Далі черга меренги. Щойно сироп довели до кипіння, до яєчних білків додати лимонну кислоту і починати збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипати цукор, увімкнути найбільшу швидкість і збивати до піків.

Продовжуючи збивати, тонкою цівкою влити гарячий сироп. Якщо є термометр, то температура сиропу має бути 104-106 градусів. Після того як додали весь сироп, збивати на максимальній потужності міксера кілька хвилин до легкого загустіння.

Швидко скласти масу в кондитерський мішок із насадкою і відсадити зефір на пергамент. Залишити при кімнатній температурі на кілька годин або на ніч. ⠀ ⠀

Тепер збірка: дві половинки з'єднати і посипати сумішшю з пудри і крохмалю. Зберігати в закритому контейнері до двох тижнів.

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