На новогодний стол 2025: рецепт торта "Медовик" с заварным кремом

Обычно "Медовик" готовят со сметанным кремом. Но заварной крем подарит совсем новые гастрономические впечатления.

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Приготовить торт "Медовик" с заварным кремом точно стоит всем поклонникам этого замечательного десерта. Обычно медовик готовят со сметанным кремом. Но с заварным точно стоит попробовать, тогда у вас получится более нежный десерт. Фокус расскажет, как его приготовить.

Медовик с заварным кремом

Ингредиенты:

мука – 650 г;

сахар – 180 г;

сливочное масло – 50 г;

четыре яйца;

мед — 70 г;

сода – 1 ч. л.;

щепотка соли.

Для заварного крема:

молоко – 1 л;

четыре яйца;

сахар – 180 г;

мука – 40 г;

сливочное масло – 50 г.

Сначала приготовьте тесто для коржей медовика. Мед положите в кастрюлю. Добавьте соду и поставьте на горячую водяную баню. Нагрейте, чтобы смесь увеличилась в объеме в 2 раза.

Яйца взбейте венчиком с сахаром и солью. Добавьте сливочное масло и медовую смесь. Поставьте на горячую водяную баню и, помешивая, варите 5 минут. Снимите с огня и дайте остыть в течение 10 минут.

Добавьте порциями муку и тщательно вымесите тесто. Уберите в холодильник на 1 час.

И приготовьте крем. Масло нарежьте кубиками и оставьте при комнатной температуре. Яйца взбейте с сахаром и мукой в кастрюле. Помешивая венчиком, влейте холодное молоко, стараясь, чтобы не образовывались комочки. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и, постоянно помешивая венчиком, доведите массу до кипения. Варите около 10 минут. Снимите с огня и дайте остыть до теплого состояния. Протрите через мелкое металлическое сито. Добавьте в получившуюся смесь сливочное масло, постоянно взбивая венчиком. Дайте крему полностью остыть.

Тесто разделите на 8 частей. Раскатывайте каждую порцию в тонкий корж, выпекайте по одному.

Выпекайте примерно 3 минуты при 190°C до золотистого цвета. Готовые коржи промажьте заварным кремом и сложите стопкой на тарелку. Обрезки теста раскрошите и посыпьте медовик сверху и с боков. Оставьте на 1 час при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 3 часа.

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