На новорічний стіл 2025: рецепт торта "Медовик" із заварним кремом

Зазвичай "Медовик" готують зі сметанним кремом. Але заварний крем подарує зовсім нові гастрономічні враження.

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Приготувати торт "Медовик" із заварним кремом точно варто всім шанувальникам цього чудового десерту. Зазвичай медовик готують зі сметанним кремом. Але із заварним точно варто спробувати, тоді у вас вийде ніжніший десерт. Фокус розповість, як його приготувати.

Медовик із заварним кремом

Інгредієнти:

борошно — 650 г;

цукор — 180 г;

вершкове масло — 50 г;

чотири яйця;

мед — 70 г;

сода — 1 ч. л.;

дрібка солі.

Для заварного крему:

молоко — 1 л;

чотири яйця;

цукор — 180 г;

борошно — 40 г;

вершкове масло — 50 г.

Спочатку приготуйте тісто для коржів медівника. Мед покладіть у каструлю. Додайте соду та поставте на гарячу водяну баню. Нагрійте, щоб суміш збільшилася в об'ємі в 2 рази.

Яйця збийте вінчиком із цукром і сіллю. Додайте вершкове масло та медову суміш. Поставте на гарячу водяну баню і, помішуючи, варіть 5 хвилин. Зніміть з вогню і дайте охолонути протягом 10 хвилин.

Додайте порціями борошно і ретельно вимісіть тісто. Приберіть у холодильник на 1 годину.

І приготуйте крем. Масло наріжте кубиками та залиште при кімнатній температурі. Яйця збийте з цукром і борошном у каструлі. Помішуючи вінчиком, влийте холодне молоко, намагаючись, щоб не утворювалися грудочки. Поставте каструлю на слабкий вогонь і, постійно помішуючи вінчиком, доведіть масу до кипіння. Варіть близько 10 хвилин. Зніміть з вогню і дайте охолонути до теплого стану. Протріть через дрібне металеве сито. Додайте в отриману суміш вершкове масло, постійно збиваючи вінчиком. Дайте крему повністю охолонути.

Тісто розділіть на 8 частин. Розкачуйте кожну порцію в тонкий корж, випікайте по одному.

Випікайте приблизно 3 хвилини за 190°C до золотистого кольору. Готові коржі промажте заварним кремом і складіть стопкою на тарілку. Обрізки тіста розкришіть і посипте медовик зверху та з боків. Залиште на 1 годину за кімнатної температури, потім приберіть у холодильник на 3 години.

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