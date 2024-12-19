"Снеговик в тропиках": рецепт вкусного новогоднего десерта

В этом тортике сочетаются нежные бисквитные коржи, белковый крем и персики.

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Если хотите приготовить вкусный десерт на Новый год, то ваш выбор — это торт "Снеговик в тропиках". Он готовится с консервированными персиками, но можно выбрать и другие фрукты, которые вам нравятся. Рецептом поделились на сайте Placok.

Пирог "Снеговик в тропиках" — готовится достаточно просто и быстро идеально подходит к новогодне-рождественским праздникам.

Торт "Снеговик в тропиках"

Ингредиенты:

Для бисквита:

желтки — 8 штук;

два яйца;

сахар — ½ стакана;

мука — ½ стакана;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для макового коржа:

белки — 8 штук;

сахар — 1 стакан;

мука — ½ стакана;

мак — ½ стакана;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

вода — 2 стакана;

желе лимон — 2 упаковки;

сливки (от 30 %) — 500 мл;

сахарная пудра — 5 ст. л;

персики нарезанные кубиками — 1 стакан.

Яйца для приготовления коржей должны быть комнатной температуры. К желткам добавляем целые яйца и сахар, и взбиваем до пышной светлой массы.

Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем к желтковой массе, аккуратно вымешиваем ложкой.

Выкладываем тесто в форму (22х33), застеленную пергаментом. Выпекаем при температуре 180 градусов около 15 минут. Охлаждаем охлаждаем. Разрезаем на два тонких коржа.

И готовим маковый корж. Белки взбиваем до устойчивой пены, по ложке добавляем сахар, каждый раз хорошо взбиваем. Муку смешиваем с сухим маком и разрыхлителем, добавляем к белкам, аккуратно вымешиваем ложкой.

Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, выпекаем около 15 минут при температуре 180 градусов. Оставляем. И готовим крем. В горячей воде разводим желе, оставляем до остывания.

Хорошо охлажденные сливки взбиваем вместе с сахарной пудрой до пышного крема. Уменьшаем скорость миксера, тонкой струйкой вливаем охлажденное желе, взбиваем до однородности. Добавляем нарезанные персики и перемешиваем.

И собираем торт. Нижний корж кладем на назад в форму, застеленную пергаментом. Выкладываем половину крема, накрываем маковым коржом, выкладываем вторую половину крема, накрываем верхней половиной бисквита. И ставим в холодильник на пару часов, чтобы крем застыл. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

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