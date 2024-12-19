"Снеговик в тропиках": рецепт вкусного новогоднего десерта
В этом тортике сочетаются нежные бисквитные коржи, белковый крем и персики.
Если хотите приготовить вкусный десерт на Новый год, то ваш выбор — это торт "Снеговик в тропиках". Он готовится с консервированными персиками, но можно выбрать и другие фрукты, которые вам нравятся. Рецептом поделились на сайте Placok.
Пирог "Снеговик в тропиках" — готовится достаточно просто и быстро идеально подходит к новогодне-рождественским праздникам.
Торт "Снеговик в тропиках"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- желтки — 8 штук;
- два яйца;
- сахар — ½ стакана;
- мука — ½ стакана;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для макового коржа:
- белки — 8 штук;
- сахар — 1 стакан;
- мука — ½ стакана;
- мак — ½ стакана;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- вода — 2 стакана;
- желе лимон — 2 упаковки;
- сливки (от 30 %) — 500 мл;
- сахарная пудра — 5 ст. л;
- персики нарезанные кубиками — 1 стакан.
Яйца для приготовления коржей должны быть комнатной температуры. К желткам добавляем целые яйца и сахар, и взбиваем до пышной светлой массы.
Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем к желтковой массе, аккуратно вымешиваем ложкой.
Выкладываем тесто в форму (22х33), застеленную пергаментом. Выпекаем при температуре 180 градусов около 15 минут. Охлаждаем охлаждаем. Разрезаем на два тонких коржа.
И готовим маковый корж. Белки взбиваем до устойчивой пены, по ложке добавляем сахар, каждый раз хорошо взбиваем. Муку смешиваем с сухим маком и разрыхлителем, добавляем к белкам, аккуратно вымешиваем ложкой.
Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, выпекаем около 15 минут при температуре 180 градусов. Оставляем. И готовим крем. В горячей воде разводим желе, оставляем до остывания.
Хорошо охлажденные сливки взбиваем вместе с сахарной пудрой до пышного крема. Уменьшаем скорость миксера, тонкой струйкой вливаем охлажденное желе, взбиваем до однородности. Добавляем нарезанные персики и перемешиваем.
И собираем торт. Нижний корж кладем на назад в форму, застеленную пергаментом. Выкладываем половину крема, накрываем маковым коржом, выкладываем вторую половину крема, накрываем верхней половиной бисквита. И ставим в холодильник на пару часов, чтобы крем застыл. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.
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