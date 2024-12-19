"Сніговик в тропіках": рецепт смачного новорічного десерту
В цьому тортику поєднуються ніжні бісквітні коржі, білковий крем та персики.
Якщо хочете приготувати смачний десерт на Новий рік, то ваш вибір – це торт "Сніговик у тропіках". Він готується із консервованими персиками, але можна вибрати і інші фрукти, які вам подобаються. Рецептом поділились на сайті Placok.
Пляцок "Сніговик в тропіках" – готується досить просто та швидко ідеально пасує до новорічно-різдвяних свят.
Торт "Сніговик в тропіках"
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- жовтки – 8 штук;
- два яйця;
- цукор – ½ склянки;
- борошно – ½ склянки;
- розпушувач – 1 ч. л.
Для макового коржа:
- білки – 8 штук;
- цукор – 1 склянка;
- борошно – ½ склянки;
- мак – ½ склянки;
- розпушувач – 1 ч. л.
Для крему:
- вода – 2 склянки;
- желе лимон – 2 упаковки;
- вершки (від 30 %) – 500 мл;
- цукрова пудра – 5 ст. л.;
- персики нарізані кубиками – 1 склянка.
Яйця для приготування коржів мають бути кімнатної температури. До жовтків додаємо цілі яйця та цукор, і збиваємо до пишної світлої маси.
Борошно змішуємо з розпушувачем, просіюємо до жовткової маси, акуратно вимішуємо ложкою.
Викладаємо тісто у форму (22х33), застелену пергаментом. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 15 хвилин. Охолоджуємо. Розрізаємо на два тонкі коржі.
І готуємо маковий корж. Білки збиваємо до стійкої піни, по ложці додаємо цукор, щоразу добре збиваємо. Борошно змішуємо з сухим маком та розпушувачем, додаємо до білків, акуратно вимішуємо ложкою.
Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, випікаємо близько 15 хвилин при температурі 180 градусів. Залишаємо. І готуємо крем. В гарячій воді розводимо желе, залишаємо до охолодження.
Добре охолоджені вершки збиваємо разом з цукровою пудрою до пишного крему. Зменшуємо швидкість міксера, тонкою цівкою вливаємо охолоджене желе, збиваємо до однорідності. Додаємо нарізані персики та перемішуємо.
І збираємо торт. Нижній корж кладемо на назад у форму, застелену пергаментом. Викладаємо половину крему, накриваємо маковим коржем, викладаємо другу половину крему, накриваємо верхньою половиною бісквіту. І ставимо в холодильник на пару годин, щоб крем застиг. Перед подачею посипаємо цукровою пудрою.
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