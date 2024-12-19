Новогодний стол 2025: рецепт вкуснейшего торта "Соблазн"

Торт получается очень вкусным и украсит праздничный стол.

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Если хочется чего-то вкусного и поставить на новогодний стол интересный десерт, то попробуйте приготовить торт "Соблазн" с двумя видами коржей и двумя кремами. Рецептом поделились в группе "Рецепты от Лилии Цвек".

Рецепт рассчитан на форму 25 на 35.

Торт "Соблазн"

Ингредиенты:

Для шоколадных коржей:

7 яиц;

300 г сахара;

10 ст. л. воды;

10 ст. л. масла;

1 пачка разрыхлителя;

50 г какао;

150 г муки.

Для белых коржей:

200 г маргарина;

450 г муки;

2 желтка;

1 пачка разрыхлителя;

2 ст. л. сметаны;

2 белка;

200 г сахара;

курага, орехи, вишня.

Для крема:

300 г масла и 380 г сгущенного молока;

1 л сметаны и 150-200 г сахарной пудры.

Яйца взбейте с сахаром в густую пену, добавьте воду и масло. Муку, какао, разрыхлитель смешайте и постепенно всыпьте к яйцам, постоянно взбивая. Тесто должно быть как густая сметана. Разделите на две равные части и сформируйте два коржа. Готовьте в духовке, разогретой до 180 градусов около часа. Как остынет, разрежьте на два.

И готовьте белые лепешки. Маргарин перетрите с мукой, добавьте остальные составляющие и замесите мягкое тесто. Разделите на 4 части. Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Раскатайте корж, смажьте 1/4 взбитых белков, посыпьте порубленными орехами, порезанной мелко курагой и вишней и готовьте 4 таких песочных коржа. Они готовятся быстро: 15–20 минут при 180 градусах. Приготовьте оба крема: 300 г сливочного масла взбейте и влейте постепенно 380 г сырой сгущенки. 1 литр сметаны взбейте со 150–200 г сахарной пудры.

И собираем торт: на шоколадный корж выложите половину масляного крема, затем четыре песочных коржа, перемазанные сметанковым кремом. На четвертый корж выложите оставшийся масляный крем. Украшайте, как желаете.

Дайте постоять несколько часов при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.

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