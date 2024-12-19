Новогодний стол 2025: рецепт вкуснейшего торта "Соблазн"
Торт получается очень вкусным и украсит праздничный стол.
Если хочется чего-то вкусного и поставить на новогодний стол интересный десерт, то попробуйте приготовить торт "Соблазн" с двумя видами коржей и двумя кремами. Рецептом поделились в группе "Рецепты от Лилии Цвек".
Рецепт рассчитан на форму 25 на 35.
Торт "Соблазн"
Ингредиенты:
Для шоколадных коржей:
- 7 яиц;
- 300 г сахара;
- 10 ст. л. воды;
- 10 ст. л. масла;
- 1 пачка разрыхлителя;
- 50 г какао;
- 150 г муки.
Для белых коржей:
- 200 г маргарина;
- 450 г муки;
- 2 желтка;
- 1 пачка разрыхлителя;
- 2 ст. л. сметаны;
- 2 белка;
- 200 г сахара;
- курага, орехи, вишня.
Для крема:
- 300 г масла и 380 г сгущенного молока;
- 1 л сметаны и 150-200 г сахарной пудры.
Яйца взбейте с сахаром в густую пену, добавьте воду и масло. Муку, какао, разрыхлитель смешайте и постепенно всыпьте к яйцам, постоянно взбивая. Тесто должно быть как густая сметана. Разделите на две равные части и сформируйте два коржа. Готовьте в духовке, разогретой до 180 градусов около часа. Как остынет, разрежьте на два.
И готовьте белые лепешки. Маргарин перетрите с мукой, добавьте остальные составляющие и замесите мягкое тесто. Разделите на 4 части. Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Раскатайте корж, смажьте 1/4 взбитых белков, посыпьте порубленными орехами, порезанной мелко курагой и вишней и готовьте 4 таких песочных коржа. Они готовятся быстро: 15–20 минут при 180 градусах. Приготовьте оба крема: 300 г сливочного масла взбейте и влейте постепенно 380 г сырой сгущенки. 1 литр сметаны взбейте со 150–200 г сахарной пудры.
И собираем торт: на шоколадный корж выложите половину масляного крема, затем четыре песочных коржа, перемазанные сметанковым кремом. На четвертый корж выложите оставшийся масляный крем. Украшайте, как желаете.
Дайте постоять несколько часов при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.
Читайте также:
На новогодний стол 2025: рецепт торта "Медовик" с заварным кремом: рецепт торта "Медовик" с заварным кремом
Медовик без выпечки: рецепт вкусного десерта с кремом-пломбиром
Домашний медовик: классический украинский торт: классический украинский торт