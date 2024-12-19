Новорічний стіл 2025: рецепт надзвичайно смачного торта "Спокуса"

Торт виходить дуже смачним і прикрасить святковий стіл.

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Якщо хочеться чогось смачного і поставити на новорічний стіл цікавий десерт, то спробуйте приготувати торт "Спокуса" з двома видами коржів та двома кремами. Рецептом поділились у групі "Рецепти від Лілії Цвек".

Рецепт розрахований на форму 25 на 35.

Торт "Спокуса"

Інгредієнти:

Для шоколадних коржів:

7 яєць;

300 г цукру;

10 ст. л. води;

10 ст. л.олії;

1 пачка розпушувача;

50 г какао;

150 г борошна.

Для білих коржів:

200 г маргарину;

450 г борошна;

2 жовтки;

1 пачка розпушувача;

2 ст. л. сметани;

2 білки;

200 г цукру;

курага, горіхи, вишня.

Для крему:

300 г масла та 380 г згущеного молока;

1 л сметани та 150–200 г цукрової пудри.

Яйця збийте з цукром в густу піну, додайте воду та олію. Борошно, какао, розпушувач змішайте та поступово всипте до яєць, постійно збиваючи. Тісто має бути як густа сметана. Поділіть на дві рівні частини і сформуйте два коржі. Готуйте в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно годину. Як охолоне, розріжте на два.

І готуйте білі коржі. Маргарин перетріть з борошном, додайте решту складників і замісіть м'яке тісто. Розділіть на 4 частини. Білки збийте з цукром до стійких піків. Розкачайте корж, змастіть 1/4 збитих білків, посипте посіченими горіхами, порізаною дрібно курагою та вишнею і готуйте 4 таких пісочні коржі. Вони готуються швидко: 15–20 хвилин за 180 градусів. Приготуйте обидва креми: 300 г вершкового масла збийте та влийте поступово 380 г сирого згущеного молока. 1 літр сметани збийте з 150–200 г цукрової пудри.

І збираємо торт: на шоколадний корж викладіть половину масляного крему, потім чотири пісочні коржі, перемащені сметанковим кремом. На четвертий корж викладіть масляний крем, що залишився. Прикрашайте, як бажаєте.

Дайте постояти кілька годин за кімнатної температури, а потім поставте у холодильник.

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