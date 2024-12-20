На Рождество и Новый год: рецепт настоящего немецкого штоллена
У каждой немецкой и австрийской хозяйки есть свой рецепт штолена. И этот просто приготовить.
Аутентичный немецкий штолен готовится с большим количеством орехов и сухофруктов. Автор рецепта отметила, что это фамильный рецепт из семьи ее мужа из Германии. И готовит штоллены по этому семейному рецепту уже более 20 лет.
По этому рецепту получается более 6 кг теста.
Немецкий штоллен
Ингредиенты:
Опара:
- 200 г молока;
- 33 г свежих прессованных дрожжей (или 11 г сухих);
- 15 г сахара;
- 100 г пшеничной муки.
Тесто для штоллена:
- опара;
- 2 яйца;
- 200 г сливочного масла комнатной температуры;
- 85 г сахара;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха (по желанию);
- цедра 1 апельсина;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 600 г пшеничной муки.
Начинка штоленов:
- 300 г цукатов и сухофруктов (например вяленые вишни и ягоды клюквы, изюм, курага, апельсиновые цукаты);
- 50 г рома + 50 г воды;
- 250 г орехов (миндаль, грецкий орех, фундук).
Для украшения:
- 40 г сливочного масла;
- сахарная пудра.
Сначала замачиваем сухофрукты в смеси рома и воды (1:1) минимум на ночь. Для опары смешайте молоко, дрожжи, сахар и муку, перемешайте, накройте крышкой или пленкой и оставьте на 30 минут. За это время опара поднимется и станет рыхлой.
В готовую опару добавьте остальные ингредиенты для теста: яйца, мягкое сливочное масло, сахар, щепотку соли, ванильный экстракт и корицу, цедру апельсина и просеянную муку.
Замесите тесто и положите в глубокую миску, смазанную растительным маслом, накройте пленкой или крышкой и уберите в теплое место на 1 час.
Подготовьте замоченные сухофрукты. Откиньте их на сито и оставить так на час, чтобы избавиться от лишней жидкости. Можно немного просушить бумажным полотенцем.
Надо обомять поднявшееся тесто, добавить орехи и подготовленные сухофрукты, перемешать.
Сформируйте два штоллена: разделите тесто пополам, каждый кусочек надо раскатать в круг и сложить пополам конвертиком.
Перенесите штоллены на противень, застеленный пергаментом, накройте пленкой и оставьте на 1 час.
Разогрейте духовку до 170ºС. Выпекайте штоллены в течение примерно 50-60 минут, готовность надо проверить зубочисткой.
Готовые горячие штоллены щедро смажьте растопленным сливочным маслом. Через 10-15 минут обильно посыпьте сахарной пудрой.
Полностью остудите штоллены, заверните в пергамент и положите в герметичный контейнер или в пакет. Уберите в прохладное место на "созревание" в течение 2-3 недель.
Перед подачей еще раз обильно посыпьте штолен сахарной пудрой.
Штолен вкусный даже сразу после выпекания, но после созревания он станет еще вкуснее.
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