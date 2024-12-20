На Рождество и Новый год: рецепт настоящего немецкого штоллена

У каждой немецкой и австрийской хозяйки есть свой рецепт штолена. И этот просто приготовить.

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Аутентичный немецкий штолен готовится с большим количеством орехов и сухофруктов. Автор рецепта отметила, что это фамильный рецепт из семьи ее мужа из Германии. И готовит штоллены по этому семейному рецепту уже более 20 лет.

По этому рецепту получается более 6 кг теста.

Немецкий штоллен

Ингредиенты:

Опара:

200 г молока;

33 г свежих прессованных дрожжей (или 11 г сухих);

15 г сахара;

100 г пшеничной муки.

Тесто для штоллена:

опара;

2 яйца;

200 г сливочного масла комнатной температуры;

85 г сахара;

щепотка соли;

1 ч. л. молотой корицы;

1/2 ч.л. молотого мускатного ореха (по желанию);

цедра 1 апельсина;

1 ч. л. ванильного экстракта;

600 г пшеничной муки.

Начинка штоленов:

300 г цукатов и сухофруктов (например вяленые вишни и ягоды клюквы, изюм, курага, апельсиновые цукаты);

50 г рома + 50 г воды;

250 г орехов (миндаль, грецкий орех, фундук).

Для украшения:

40 г сливочного масла;

сахарная пудра.

Сначала замачиваем сухофрукты в смеси рома и воды (1:1) минимум на ночь. Для опары смешайте молоко, дрожжи, сахар и муку, перемешайте, накройте крышкой или пленкой и оставьте на 30 минут. За это время опара поднимется и станет рыхлой.

В готовую опару добавьте остальные ингредиенты для теста: яйца, мягкое сливочное масло, сахар, щепотку соли, ванильный экстракт и корицу, цедру апельсина и просеянную муку.

Замесите тесто и положите в глубокую миску, смазанную растительным маслом, накройте пленкой или крышкой и уберите в теплое место на 1 час.

Подготовьте замоченные сухофрукты. Откиньте их на сито и оставить так на час, чтобы избавиться от лишней жидкости. Можно немного просушить бумажным полотенцем.

Надо обомять поднявшееся тесто, добавить орехи и подготовленные сухофрукты, перемешать.

Сформируйте два штоллена: разделите тесто пополам, каждый кусочек надо раскатать в круг и сложить пополам конвертиком.

Перенесите штоллены на противень, застеленный пергаментом, накройте пленкой и оставьте на 1 час.

Разогрейте духовку до 170ºС. Выпекайте штоллены в течение примерно 50-60 минут, готовность надо проверить зубочисткой.

Готовые горячие штоллены щедро смажьте растопленным сливочным маслом. Через 10-15 минут обильно посыпьте сахарной пудрой.

Полностью остудите штоллены, заверните в пергамент и положите в герметичный контейнер или в пакет. Уберите в прохладное место на "созревание" в течение 2-3 недель.

Перед подачей еще раз обильно посыпьте штолен сахарной пудрой.

Штолен вкусный даже сразу после выпекания, но после созревания он станет еще вкуснее.

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