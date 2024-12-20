На Різдво та Новий рік: рецепт справжнього німецького штолена

У кожної німецької та австрійської господині є свій рецепт штолена. І цей просто приготувати.

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Автентичний німецький штолен готується із великою кількістю горіхів та сухофруктів. Авторка рецепта зауважила, що це фамільний рецепт з родини її чоловіка з Німеччини. І готує штолени за цим сімейним рецептом вже понад 20 років.

З цього рецепту виходить понад 6 кг тіста.

Німецький штолен

Інгредієнти:

Опара:

200 г молока;

33 г свіжих пресованих дріжджів (або 11 г сухих);

15 г цукру;

100 г пшеничного борошна.

Тісто для штолена:

опара;

2 яйця;

200 г вершкового масла кімнатної температури;

85 г цукру;

дрібка солі;

1 ч. л. меленої кориці;

1/2 ч.л. меленого мускатного горіха (за бажанням);

цедра 1 апельсина;

1 ч. л. ванільного екстракту;

600 г пшеничного борошна.

Начинка штоленів:

300 г цукатів та сухофруктів (наприклад в'ялені вишні та ягоди журавлини, родзинки, курага, апельсинові цукати);

50 г рому + 50 г води;

250 г горіхів (мигдаль, волоський горіх, фундук).

Для прикрашання:

40 г вершкового масла;

цукрова пудра.

Спочатку замочуємо сухофрукти у суміші рому та води (1:1) мінімум на ніч. Для опари змішайте молоко, дріжджі, цукор та борошно, перемішайте, накрити кришкою або плівкою та залиште на 30 хвилин. За цей час опара підніметься й стане пухкою.

У готову опару додайте решту інгредієнтів для тіста: яйця, м’яке вершкове масло, цукор, дрібку солі, ванільний екстракт і корицю, цедру апельсина та просіяне борошно.

Замісіть тісто та покладіть в глибоку миску, змащену рослинною олією, накрийте плівкою або кришкою та приберіть в тепле місце на 1 годину.

Підготуйте замочені сухофрукти. Відкиньте їх на сито та залишити так на годину, щоб позбутися зайвої рідини. Можна трохи просушити паперовим рушником.

Треба обім’яти тісто, що піднялося, додати горіхи та підготовлені сухофрукти, перемішати.

Сформуйте два штолени: розділіть тісто навпіл, кожен шматочок треба розкотити в коло й скласти навпіл конвертиком.

Перенесіть штолени на деко, застелене пергаментом, накрийте плівкою та залиште на 1 годину.

Розігрійте духовку до 170ºС. Випікайте штолени протягом приблизно 50-60 хвилин, готовність треба перевірити зубочисткою.

Готові гарячі штолени щедро змастіть розтопленим вершковим маслом. Через 10-15 хвилин рясно посипте цукровою пудрою.

Повністю остудіть штолени, заверніть в пергамент і покладіть у герметичний контейнер або у пакет. Приберіть в прохолодне місце на "дозрівання" протягом 2-3 тижнів.

Перед подачею ще раз рясно посипте штолен цукровою пудрою.

Штолен смачний навіть одразу після випікання, але після дозрівання він стане ще смачнішим.

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