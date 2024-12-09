Символ Різдва: рецепт ароматного та смачного штолена

Штолен готується за кілька тижнів до Різдва.

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Штолен — традиційна німецька різдвяна випічка з соковитого, важкого дріжджового здобного тіста, у класичному рецепті це рясно посипаний цукровою пудрою кекс із високим вмістом прянощів, родзинок, горіхів і цукатів. Його овальна форма символізує сповите немовля Христа. Готувати цей десерт останнім часом стали й українські господині, причому в кожної — свій перевірений рецепт. Його готують за кілька тижнів до Різдва і за цей час він набирається максимум смаку. Своїм рецептом штолена поділилася й авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Штоллен

Інгредієнти:

цукати, сухофрукти — 300 г;

рідина для замочування — 200 мл (цитрусовий сік або алкоголь);

цукор — 50 г;

цедра з двох великих апельсинів;

дріжджі (сухі) — 8 г;

молоко (тепле) — 170 мл;

борошно — 360 г;

жовток — 1 шт;

сіль — 2 г;

масло (82%) — 80 г;

смалець — 50 г;

масло (82%) для змащування готового штолена — 50 г;

цукрова пудра (для присипання готового штолена) — 50 г.

Спосіб приготування:

Сухофрукти залити рідиною (великі нарізати дрібними шматочками). Перемішати та залишити мінімум на добу. Якщо це кілька днів, то необхідно періодично перемішувати їх.

Ложкою розтерти цукор з апельсиновою цедрою. У чашу для замішування викласти дріжджі, цитрусовий цукор, додати тепле молоко, просіяне борошно, жовток, сіль і замісити тісто. Тісто вийде досить туге. Накрити й залишити на 30 хвилин.

Розтопити й охолодити вершкове масло та смалець. Додати в тісто, добре вимісити. Накрити й залишити на годину.

Відцідити сухофрукти від рідини і злегка обсушити паперовим рушником. Готове тісто викласти на присипану борошном дошку. Легко розтягнути прямокутник. Викласти сухофрукти, акуратно рівномірно втиснути в тісто. Сформувати штолен. Перекласти на дошку, накриту пергаментом, накрити плівкою і покласти в холодильник на 8 годин.

Перекласти штолен разом із папером на деко в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Пекти орієнтовно 40-60 хвилин, залежно від кількості та розмірів. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.

Охолоджений штолен обмазати з усіх боків розтопленим вершковим маслом і присипати густо пудрою. Обмотати у фольгу і дати вистоятися в прохолодному місці 2-3 тижні.

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