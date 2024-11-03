Рецепт найніжніших домашніх кренделів: випічка від якої неможливо відірватися

Домашні крендельки з великою сіллю, кунжутом, маком, лляним насінням або кмином — це страва, з якою ви не помилитеся.

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Пишні крендельки зі смачними посипками можна приготувати в будь-який час, але особливо часто їх готують на Різдво. Це проста і дешева страва. Рецептом поділилися на сайті Adevarul.

Домашні крендельки з посипками

Інгредієнти:

500 г борошна;

280 г теплої води;

20 г свіжих або 7 г сухих дріжджів;

1 щіпка солі;

1 столова ложка цукру;

40 мл олії;

1 літр води;

2 столові ложки харчової соди.

Декор:

кунжут, лляне насіння, мак, крупна сіль, кмин тощо.

Просійте борошно у велику миску та додайте сіль і цукор. Змішуємо дріжджі з цукром і невеликою кількістю теплої води та даємо активуватися 10-15 хвилин. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, додайте їх прямо в миску поверх борошна.

Коли дріжджі активувалися, викладаємо їх у миску і повільно додаємо теплу воду, змішану з олією. Вимішуйте отримане тісто 10-15 хвилин. Дайте йому піднятися протягом 50-60 хвилин, поки воно не збільшиться вдвічі.

Потім робимо з тіста довгий шнур і розрізаємо його на 12-13 приблизно рівних частин. З кожного шматочка робимо нитку, якій надаємо форму бублика-кренделя. Продовжуємо так, поки не закінчаться всі шматочки тіста, потім даємо їм піднятися ще чверть години.

Тим часом поставте на вогонь каструлю з літром води і, коли вона закипить, додайте соду. Кренделі по одному опускаємо у воду, обварюємо кілька секунд з обох боків, виймаємо шумівкою і викладаємо на деко.

Посипаємо їх одразу морською сіллю, кунжутом, маком, насінням льону, кмином, кому як подобається. Випікаємо їх 20-25 хвилин за температури 220°С.

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