М'яке тісто для піци всього з трьох інгредієнтів: готується всього за п'ять хвилин
Той, хто готує піцу з традиційного тіста, що вимагає закваски, може скептично ставитися до того, що існують альтернативи. Але це тісто варто спробувати.
Це тісто для піци настільки просте в приготуванні, що не потребує жодного попереднього планування. Воно готується всього з трьох інгредієнтів — борошна, розпушувача і грецького йогурту. Тісто вийде не еластичним, а м'яким і, крім того, зручним, якщо раптово виникне бажання приготувати піцу. Рецептом поділилися на сайті Adevarul.
Можна використовувати будь-який тип простого грецького йогурту, з жиром або без нього.
Тісто для піци
Інгредієнти:
- склянка (136 г) борошна;
- чайна ложка розпушувача;
- три чверті склянки грецького йогурту.
Спочатку розігрійте духовку приблизно до 200-220 °C. У мисці змішайте борошно, розпушувач і грецький йогурт і замісіть лопаткою, потім руками, доки не сформується гладка куля тіста.
Перекладіть тісто на посипану борошном поверхню або на папір для випічки. Руками або посипаною борошном качалкою розрівняйте поки у вас не вийде корж бажаної товщини. Потім перекладаємо на деко, застелене папером для випічки.
Зверху полийте улюбленим соусом і викладіть начинку (шинку, салямі, моцарелу, оливки, гриби тощо). Випікайте 10-20 хвилин, поки він не підніметься, краї не підрум'яняться і сир не розплавиться.
Якщо вам потрібна більш хрустка скоринка, тісто можна випікати протягом п'яти хвилин, перш ніж покрити його начинкою, а після її додавання продовжити випікання.
Якщо тісто не спекти заздалегідь, скоринка вийде м'якою і ніжною. Після випікання піці слід дати "відпочити" протягом 5 хвилин, перш ніж нарізати її та подавати. У цьому простому рецепті тіста немає спецій, але це не означає, що їх не можна використовувати на свій розсуд. І як би ви не любили начинку, не кладіть занадто багато, інакше піца ризикує не пропектися.
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