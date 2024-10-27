М'яке тісто для піци всього з трьох інгредієнтів: готується всього за п'ять хвилин

Той, хто готує піцу з традиційного тіста, що вимагає закваски, може скептично ставитися до того, що існують альтернативи. Але це тісто варто спробувати.

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Це тісто для піци настільки просте в приготуванні, що не потребує жодного попереднього планування. Воно готується всього з трьох інгредієнтів — борошна, розпушувача і грецького йогурту. Тісто вийде не еластичним, а м'яким і, крім того, зручним, якщо раптово виникне бажання приготувати піцу. Рецептом поділилися на сайті Adevarul.

Можна використовувати будь-який тип простого грецького йогурту, з жиром або без нього.

Тісто для піци

Інгредієнти:

склянка (136 г) борошна;

чайна ложка розпушувача;

три чверті склянки грецького йогурту.

Спочатку розігрійте духовку приблизно до 200-220 °C. У мисці змішайте борошно, розпушувач і грецький йогурт і замісіть лопаткою, потім руками, доки не сформується гладка куля тіста.

Перекладіть тісто на посипану борошном поверхню або на папір для випічки. Руками або посипаною борошном качалкою розрівняйте поки у вас не вийде корж бажаної товщини. Потім перекладаємо на деко, застелене папером для випічки.

Зверху полийте улюбленим соусом і викладіть начинку (шинку, салямі, моцарелу, оливки, гриби тощо). Випікайте 10-20 хвилин, поки він не підніметься, краї не підрум'яняться і сир не розплавиться.

Якщо вам потрібна більш хрустка скоринка, тісто можна випікати протягом п'яти хвилин, перш ніж покрити його начинкою, а після її додавання продовжити випікання.

Якщо тісто не спекти заздалегідь, скоринка вийде м'якою і ніжною. Після випікання піці слід дати "відпочити" протягом 5 хвилин, перш ніж нарізати її та подавати. У цьому простому рецепті тіста немає спецій, але це не означає, що їх не можна використовувати на свій розсуд. І як би ви не любили начинку, не кладіть занадто багато, інакше піца ризикує не пропектися.

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