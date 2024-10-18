"Равлики" з начинкою: рецепт простого і швидкого перекусу
Як начинку можна брати будь-які продукти.
Листкове дріжджове тісто і все, що є в холодильнику як начинка — і на виході виходить дуже смачний і ситний перекус. Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія, авторка блогу "Смачні рецепти українською". Великий плюс цієї страви в тому, що начинку для неї можна брати будь-яку, на свій смак.
"Равлики" з дріжджового тіста
Інгредієнти (на 25 штук):
- тісто листкове дріжджове — 500 г;
- куряче філе — 1 шт;
- приправа "До курки";
- твердий сир — 200 г;
- оливки за смаком;
- кукурудза — 1/2 банки;
- кетчуп — 3–4 ст. л;
- яйце — 1 шт;
- сіль, перець, зелень, кунжут за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
Куряче філе нарізати, додати приправу, сіль і обсмажити на олії 7 хвилин помішуючи. Готове м'ясо знову порізати на менші шматочки.
Філе змішати з натертим сиром, оливками та кукурудзою, перемішати.
Тісто розморозити згідно з інструкцією, трохи розкачати, змастити кетчупом, викласти начинку. Згорнути в рулет і нарізати на невеликі равлики.
Викласти равликів на деко, змастити збитим яйцем, посипати кунжутом і випікати приблизно 25 хвилин у духовці за температури 180–190 градусів.
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