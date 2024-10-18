"Равлики" з начинкою: рецепт простого і швидкого перекусу

Як начинку можна брати будь-які продукти.

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Листкове дріжджове тісто і все, що є в холодильнику як начинка — і на виході виходить дуже смачний і ситний перекус. Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія, авторка блогу "Смачні рецепти українською". Великий плюс цієї страви в тому, що начинку для неї можна брати будь-яку, на свій смак.

"Равлики" з дріжджового тіста

Інгредієнти (на 25 штук):

тісто листкове дріжджове — 500 г;

куряче філе — 1 шт;

приправа "До курки";

твердий сир — 200 г;

оливки за смаком;

кукурудза — 1/2 банки;

кетчуп — 3–4 ст. л;

яйце — 1 шт;

сіль, перець, зелень, кунжут за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати, додати приправу, сіль і обсмажити на олії 7 хвилин помішуючи. Готове м'ясо знову порізати на менші шматочки.

Філе змішати з натертим сиром, оливками та кукурудзою, перемішати.

Тісто розморозити згідно з інструкцією, трохи розкачати, змастити кетчупом, викласти начинку. Згорнути в рулет і нарізати на невеликі равлики.

Викласти равликів на деко, змастити збитим яйцем, посипати кунжутом і випікати приблизно 25 хвилин у духовці за температури 180–190 градусів.

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