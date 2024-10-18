"Улитки" с начинкой: рецепт простого и быстрого перекуса
В качестве начинки можно брать любые продукты.
Слоеное дрожжевое тесто и все, что есть в холодильнике в качестве начинки — и на выходе получается очень вкусный и сытный перекус. Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Юлия, автор блога "Смачні рецепти українською". Большой плюс этого блюда в том, что начинку для него можно брать любую, по своему вкусу.
"Улитки" из дрожжевого теста
Ингредиенты (на 25 штук):
- тесто слоеное дрожжевое — 500 гр;
- куриное филе — 1 шт;
- приправа "К курице";
- твердый сыр — 200 гр;
- оливки по вкусу;
- кукуруза — 1/2 банки;
- кетчуп — 3–4 ст. л;
- яйцо — 1 шт;
- соль, перец, зелень, кунжут по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
Куриное филе нарезать, добавить приправу, соль и обжарить на растительном масле 7 минут помешивая. Готовое мясо снова порезать на более маленькие кусочки.
Филе смешать с натертым сыром, оливками и кукурузой, перемешать.
Тесто разморозить согласно инструкции, немного раскатать, смазать кетчупом, выложить начинку. Свернуть в рулет и нарезать на небольшие улитки.
Выложить улитки на противень, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом и выпекать примерно 25 минут в духовке при температуре 180–190 градусов.
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