"Улитки" с начинкой: рецепт простого и быстрого перекуса

В качестве начинки можно брать любые продукты.

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Слоеное дрожжевое тесто и все, что есть в холодильнике в качестве начинки — и на выходе получается очень вкусный и сытный перекус. Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Юлия, автор блога "Смачні рецепти українською". Большой плюс этого блюда в том, что начинку для него можно брать любую, по своему вкусу.

"Улитки" из дрожжевого теста

Ингредиенты (на 25 штук):

тесто слоеное дрожжевое — 500 гр;

куриное филе — 1 шт;

приправа "К курице";

твердый сыр — 200 гр;

оливки по вкусу;

кукуруза — 1/2 банки;

кетчуп — 3–4 ст. л;

яйцо — 1 шт;

соль, перец, зелень, кунжут по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать, добавить приправу, соль и обжарить на растительном масле 7 минут помешивая. Готовое мясо снова порезать на более маленькие кусочки.

Филе смешать с натертым сыром, оливками и кукурузой, перемешать.

Тесто разморозить согласно инструкции, немного раскатать, смазать кетчупом, выложить начинку. Свернуть в рулет и нарезать на небольшие улитки.

Выложить улитки на противень, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом и выпекать примерно 25 минут в духовке при температуре 180–190 градусов.

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