Рецепт нежнейших домашних крендельков: выпечка от которой невозможно оторваться

Домашние крендельки с крупной солью, кунжутом, маком, льняным семенем или тмином — это блюдо, с которым вы не ошибетесь.

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Пышные крендельки с вкусными посыпками можно приготовить в любое время, но особенно часто их готовят на Рождество. Это простое и дешевое блюдо. Рецептом поделились на сайте Adevarul.

Домашние крендельки с посыпками

Ингредиенты:

500 г муки;

280 г теплой воды;

20 г свежих или 7 г сухих дрожжей;

1 щепотка соли;

1 столовая ложка сахара;

40 мл масла;

1 литр воды;

2 столовые ложки пищевой соды.

Декор:

кунжут, льняное семя, мак, крупная соль, тмин и др.

Просейте муку в большую миску и добавьте соль и сахар. Смешиваем дрожжи с сахаром и небольшим количеством теплой воды и даем активироваться 10-15 минут. Если вы используете сухие дрожжи, добавьте их прямо в миску поверх муки.

Когда дрожжи активировались, выкладываем их в миску и медленно добавляем теплую воду, смешанную с маслом. Вымешивайте полученное тесто 10-15 минут. Дайте ему подняться в течение 50-60 минут, пока оно не увеличится вдвое.

Затем делаем из теста длинный шнур и разрезаем его на 12-13 примерно равных частей. Из каждого кусочка делаем нить, которой придаем форму бублика-кренделя. Продолжаем так, пока не закончатся все кусочки теста, затем даем им подняться еще четверть часа.

Тем временем поставьте на огонь кастрюлю с литром воды и, когда она закипит, добавьте соду. Крендели по одному опускаем в воду, обвариваем несколько секунд с обеих сторон, вынимаем шумовкой и выкладываем в противень.

Посыпаем их сразу морской солью, кунжутом, маком, семенами льна, тмином, кому как нравится. Выпекаем их 20-25 минут при температуре 220°С.

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