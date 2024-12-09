Символ Рождества: рецепт ароматного и вкусного штоллена

Штоллен готовится за несколько недель до Рождества.

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Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка из сочного, тяжелого дрожжевого сдобного теста, в классическом рецепте это обильно посыпанный сахарной пудрой кекс с высоким содержанием пряностей, изюма, орехов и цукатов. Его овальная форма символизирует спеленутого младенца Христа. Готовить этот десерт в последнее время стали и украинские хозяйки, причем у каждой – свой проверенный рецепт. Его готовят за несколько недель до Рождества, и за это время он набирается максимум вкуса. Своим рецептом штоллена поделилась и автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Штоллен

Ингредиенты:

цукаты, сухофрукты — 300 гр;

жидкость для замачивания — 200 мл (цитрусовый сок или алкоголь);

сахар — 50 гр;

цедра из двух крупных апельсинов;

дрожжи (сухие) — 8 гр;

молоко (теплое) — 170 мл;

мука — 360 гр;

желток — 1 шт;

соль — 2 гр;

масло (82%) — 80 гр;

смалец — 50 гр;

масло (82%) для смазки готового штоллена — 50 гр;

сахарная пудра (для присыпки готового штоллена) — 50 гр.

Способ приготовления:

Сухофрукты залить жидкостью (большие нарезать мелкими кусочками). Перемешать и оставить минимум на сутки. Если это несколько дней, то необходимо периодически перемешивать их.

Ложкой растереть сахар с апельсиновой цедрой. В чашу для замешивания выложить дрожжи, цитрусовый сахар, добавить теплое молоко, просеянную муку, желток, соль и замесить тесто. Тесто получится довольно тугое. Накрыть и оставить на 30 минут.

Растопить и охладить сливочное масло и смалец. Добавить в тесто, хорошо вымесить. Накрыть и оставить на час.

Отцедить сухофрукты от жидкости и слегка обсушить бумажным полотенцем. Готовое тесто выложить на припыленную мукой доску. Легко растянуть прямоугольник. Выложить сухофрукты, аккуратно равномерно вдавить в тесто. Сформировать штолен. Переложить на доску, накрытую пергаментом, накрыть пленкой и положить в холодильник на 8 часов.

Переложить штоллен вместе с бумагой на противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Печь ориентировочно 40-60 минут, в зависимости от количества и размеров. Готовность проверять деревянной шпажкой.

Охлажденный штоллен обмазать со всех сторон растопленным сливочным маслом и присыпать густо пудрой. Обмотать в фольгу и дать выстояться в прохладном месте 2-3 недели.

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