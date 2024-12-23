Новогодний стол 2025: рецепт вкусного холодца из говядины

Классическим считается холодець из смеси свинины и говядины. Но можно приготовить холодець и из одного вида мяса.

Related video

Холодец — это праздничное блюдо, которое достойно того, чтобы занять центральное место на новогоднем столе. Очевидно, что холодец должен быть вкусным, так как на него придется потратить довольно много времени. Холодец из говядины готовится медленно, но получается изумительно вкусным. Рецептом поделились на сайте Cookery.

Холодец из говядины

Ингредиенты:

Говядина с костями — 1 кг;

Две морковки;

Лавровый лист — 2 штуки

Тимьян — 15 г;

Петрушка — 30 г;

Черный перец горошком - пять горошин;

Гвоздика — 5 штук;

Чеснок — 1 зубчик;

Горчица — ½ чайные ложки;

Растительное масло — 1 столовая ложка;

Уксус — 1 чайная ложка.

Обязательно купите говядину на кости. Кость – обязательна, так как за счет нее застынет холодец.

Мясо, морковь, лавровый лист, по небольшому пучку тимьяна и петрушки, гвоздику, душистый перец сложите в кастрюлю и залейте тремя литрами холодной воды. Доведите до кипения и варите на медленном огне пять часов. Процедите бульон через мелкое сито. Мясо, когда остынет, мелко нарежьте.

Горсть нарезанной петрушки, мелко нарезанные чеснок, горчицу, оливковое масло, по щепотке соли и молотого перца и уксус размешайте с мясом.

Чтобы холодец можно было вынуть и потом нарезать, форму, в которой он будет застывать, можно застелить с перехлестом пищевой пленкой. Для красоты сначала в форму наливается немного бульона — потом, когда он застынет, выкладывается мясо, заливается еще бульоном и снова охлаждается. В режиме экономии сил и времени мясо сразу укладывается в форму, заливается бульоном и ставится в холодильник на ночь. Можно подавать холодец в форме, в которой он застывал. А можно достать, выложить на блюдо и нарезать.

Читайте также:

Традиционное праздничное блюдо: как приготовить вкусный холодец

Идеальный холодец: 5 лайфхаков, чтобы традиционное блюдо получилось вкусным и прозрачным

На новогодний стол 2025: как правильно варить холодец