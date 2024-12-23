Новорічний стіл 2025: рецепт смачного холодцю з яловичини

Класичним вважається холодець із суміші свинини та яловичини. Але можна приготувати холодець і з одного виду м'яса.

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Холодець — це святкова страва, яка гідна того, щоб зайняти центральне місце на новорічному столі. Очевидно, що холодець має бути смачним, оскільки на нього доведеться витратити досить багато часу. Холодець із яловичини готується повільно, але виходить дивовижно смачним. Рецептом поділилися на сайті Cookery.

Холодець із яловичини

Інгредієнти:

Яловичина з кістками — 1 кг;

Дві морквини;

Лавровий лист — 2 штуки

Чебрець — 15 г;

Петрушка — 30 г;

Чорний перець горошком — п'ять горошин;

Гвоздика — 5 штук;

Часник — 1 зубчик;

Гірчиця — ½ чайні ложки;

Рослинна олія — 1 столова ложка;

Оцет — 1 чайна ложка.

Обов'язково купіть яловичину на кістці. Кістка — обов'язкова, бо за рахунок неї застигне холодець.

М'ясо, моркву, лавровий лист, по невеликому пучку чебрецю і петрушки, гвоздику, духмяний перець складіть у каструлю і залийте трьома літрами холодної води. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні п'ять годин. Процідіть бульйон через дрібне сито. М'ясо, коли охолоне, дрібно наріжте.

Жменю нарізаної петрушки, дрібно нарізані часник, гірчицю, оливкову олію, по дрібці солі й меленого перцю та оцет розмішайте з м'ясом.

Щоб холодець можна було вийняти і потім нарізати, форму, в якій він застигатиме, можна застелити з перехлестом харчовою плівкою. Для краси спочатку у форму наливається трохи бульйону — потім, коли він застигне, викладається м'ясо, заливається ще бульйоном і знову охолоджується. У режимі економії сил і часу м'ясо одразу вкладається у форму, заливається бульйоном і ставиться в холодильник на ніч. Можна подавати холодець у формі, в якій він застигав. А можна дістати, викласти на блюдо і нарізати.

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