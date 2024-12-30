Закуски на новогодний стол 2025: лучшие рецепты тарталеток

Тарталетки — это оригинальный способ подать на стол праздничные закуски сразу порциями.

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Закуски в тарталетках – это простой и изящный способ порционно подать закуски на новогодний стол. Такой формат идеально подходит для фуршета, когда гости перемещаются с тарелками в руках. Но всегда возникает вопрос, чем наполнить тарталетки. Фокус выбрал топ-3 лучших закусок с тарталетками.

Если вам нравится подавать закуски в тарталетке, то не нужно себя ограничивать в том, что в эти тарталетки положить. Можно наполнить корзиночки салатами вроде "Оливье", а можно запечь в них жюльен. А еще этот очень быстрый способ приготовить вкусную закуску на новогодний стол, если не хочется долго возиться на кухне.

Тарталетки с шпротами

Ингредиенты:

шпроты — 16 штук;

тарталетки — 16 штук;

два маринованных огурчика;

твердый сыр — 80 г;

одно яйцо;

один зубчик чеснока;

майонез — 2 ст. л.;

дижонская горчица с зернышками — 1 ст. л.

Яйцо отварите вкрутую, остудите и очистите. Разделите на белок и желток. Сыр натрите на терке. Желток нужно размять вилкой и смешать с сыром. Выдавите чеснок через пресс и добавьте к сыру. Маринованные огурцы нарезать очень мелкими кубиками и добавьте к смеси. Заправьте майонезом. Разложите начинку по тарталеткам, разровняйте, сверху на начинку натрите на терке белок. Сверху положите по рыбке-шпротине и оставьте капельку дижонской горчицы. Тарталетки готовы.

Тарталетки с хурмой и копченой курицей

Ингредиенты:

копченая куриная грудка — 100 г;

тарталетки — 16 штук;

хурма — 200 г;

натуральный йогурт — 3 ст. л.;

грецкие орехи — 30 г;

мягкий козий сыр — 70 г;

кинза, петрушка, дижонская горчица с зернышками.

Орехи обжарьте на сухой сковороде. Измельчите. Куриную грудку нарежьте мелкими кубиками.

Часть хурмы нарежьте тонкими дольками по количеству тарталеток для украшения. Оставшуюся хурму нарежьте мелкими кубиками. Петрушку и кинзу измельчите. Смешайте йогурт, орехи, горчицу, соль, перец и зелень. Отдельно в миске смешайте нарезанную кубиком хурму, козий сыр и куриную грудку. Заправьте йогуртовым соусом и перемешайте. Наполните тарталетки получившейся массой. Сверху украсьте дольками хурмы и подавайте.

Жульен в тарталетках

Ингредиенты:

тарталетки — 30 штук;

шампиньоны — 500 г;

одна луковица;

один зубчик чеснота;

мука — 20 г;

сливочное масло — 60 г;

сливки 20% — 200 мл;

сыр — 100 г;

мускатный орех, соль, молотый черный перец, растительное масло.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Лук мелко нарежьте. Несколько шампиньонов нарежьте продольными слайсами по числу тарталеток для украшения. Остальные грибы нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте 20 мл растительного и 30 грамм сливочного масла, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте в сковороду мелко нарезанные грибы и жарьте до золотистого цвета. В конце добавьте очень мелко нарезанный чеснок. В отдельной сковороде обжарьте до золотистости ломтики грибов для украшения. В сотейнике растопите оставшееся сливочное масло, добавьте муку и перемешайте до однородной массы. Постепенно добавьте сливки, помешивая венчиком. Готовьте, пока не загустеет, посолите, поперчите и добавьте щепотку мускатного ореха. Выложить в тарталетки грибы с луком, залейте сливочным соусом и посыпьте тертым сыром. На каждую тарталетку выложить по ломтику гриба и отправьте их в духовку на 10–15 минут. Подавайте жульен в тарталетках к праздничному столу.

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