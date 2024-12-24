Такие рулетики можно подать даже на праздничный стол. И они очень просто готовятся.

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Такие вкусные рулетики из баклажанов с начинкой — идеальная закуска на один укус. Так что если хотите разнообразить новогоднее меню — купите парочку баклажанов и приступайте. Готовить рулетики несложно: достаточно обжарить ломтики баклажана, выложить на них начинку, свернуть — и готово. Фокус расскажет, как их приготовить.

Такая закуска выглядит празднично, особенно, если украсить ее кинзой, орехами и зернами граната.

Рулетики из баклажанов

Ингредиенты:

грецкие орехи — 250 г;

растительное масло — 150 мл;

греческий йогурт — 140 г;

кинза — 30 г;

два баклажана;

чеснок — 2 зубчика;

сванская соль — 1 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.

Чтобы орехи сохранили текстуру и вкус, предварительно подсушите их в духовке: 10 минут при 165 °C. Затем остудите и руками уберите шелуху. Но можно и пропустить этот этап.

Сванская соль и хмели-сунели — классические грузинские приправы. Именно они придают рулетикам узнаваемый вкус.

Из инвентаря понадобится блендер, чтобы приготовить однородную начинку. Без него добиться нужной текстуры будет сложно.

Баклажаны нарежьте повдоль ломтиками толщиной до 5 мм. На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте баклажаны по 2 минуты с каждой стороны. Для начинки смешайте грецкие орехи, йогурт, кинзу, специи и чеснок. Измельчите блендером до однородности.

Ломтики должны быть тонкими, чтобы они успели прожариться. Консистенция начинки должна получиться однородная и в меру густая.

На каждый ломтик баклажана выложите по 1,5 ч. л. начинки и сверните рулетики. Готовые рулетики украсьте по желанию кинзой и орехами. Сразу же подавайте.

Начинка не должна вылезать по бокам. Если это происходит, можно аккуратно убрать ее ложкой.

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