Рулетики з баклажанів із горіхами: простий рецепт грузинської закуски

Такі рулетики можна подати навіть на святковий стіл. І вони дуже просто готуються.

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Такі смачні рулетики з баклажанів із начинкою — ідеальна закуска на один укус. Тож якщо хочете урізноманітнити новорічне меню — купіть кілька баклажанів і починайте. Готувати рулетики нескладно: досить обсмажити скибочки баклажана, викласти на них начинку, згорнути — і готово. Фокус розповість, як їх приготувати.

Така закуска має святковий вигляд, особливо, якщо прикрасити її кінзою, горіхами та зернами граната.

Рулетики з баклажанів

Інгредієнти:

волоські горіхи — 250 г;

рослинна олія — 150 мл;

грецький йогурт — 140 г;

кінза — 30 г;

два баклажани;

часник — 2 зубчики;

сванська сіль — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.

Щоб горіхи зберегли текстуру і смак, попередньо підсушіть їх у духовці: 10 хвилин за 165 °C. Потім остудіть і руками приберіть лушпиння. Але можна і пропустити цей етап.

Сванська сіль і хмелі-сунелі — класичні грузинські приправи. Саме вони надають рулетикам впізнаваного смаку.

З інвентарю знадобиться блендер, щоб приготувати однорідну начинку. Без нього домогтися потрібної текстури буде складно.

Баклажани наріжте вздовж скибочками завтовшки до 5 мм. На сковорідці розігрійте рослинну олію. Обсмажте баклажани по 2 хвилини з кожного боку. Для начинки змішайте волоські горіхи, йогурт, кінзу, спеції та часник. Подрібніть блендером до однорідності.

Скибочки мають бути тонкими, щоб вони встигли просмажитися. Консистенція начинки має вийти однорідна і в міру густа.

На кожну скибочку баклажана викладіть по 1,5 ч. л. начинки і скрутіть рулетики. Готові рулетики прикрасьте за бажанням кінзою та горіхами. Одразу ж подавайте.

Начинка не повинна вилазити з боків. Якщо це відбувається, можна акуратно прибрати її ложкою.

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