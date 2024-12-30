Закуски на новорічний стіл 2025: найкращі рецепти тарталеток

Тарталетки — це оригінальний спосіб подати на стіл святкові закуски одразу порціями.

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Закуски в тарталетках — це простий і витончений спосіб порційно подати закуски на новорічний стіл. Такий формат ідеально підходить для фуршету, коли гості переміщаються з тарілками в руках. Але завжди виникає питання, чим наповнити тарталетки. Фокус вибрав топ-3 найкращих закусок із тарталетками.

Якщо вам подобається подавати закуски в тарталетці, то не потрібно себе обмежувати в тому, що в ці тарталетки покласти. Можна наповнити кошики салатами на кшталт "Олів'є", а можна запекти в них жюльєн. А ще цей дуже швидкий спосіб приготувати смачну закуску на новорічний стіл, якщо не хочеться довго возитися на кухні.

Тарталетки зі шпротами

Інгредієнти:

шпроти — 16 штук;

тарталетки — 16 штук;

два мариновані огірочки;

твердий сир — 80 г;

одне яйце;

один зубчик часнику;

майонез — 2 ст. л.;

діжонська гірчиця із зернятками — 1 ст. л.

Яйце відваріть круто, остудіть і очистіть. Розділіть на білок і жовток. Сир натріть на тертці. Жовток потрібно розім'яти виделкою і змішати з сиром. Видавіть часник через прес і додайте до сиру. Мариновані огірки наріжте дуже дрібними кубиками та додайте до суміші. Заправте майонезом. Розкладіть начинку по тарталетках, розрівняйте, зверху на начинку натріть на тертці білок. Зверху покладіть по рибці-шпротині та залиште крапельку діжонської гірчиці. Тарталетки готові.

Тарталетки з хурмою та копченою куркою

Інгредієнти:

копчена куряча грудка — 100 г;

тарталетки — 16 штук;

хурма — 200 г;

натуральний йогурт — 3 ст. л.;

волоські горіхи — 30 г;

м'який козячий сир — 70 г;

кінза, петрушка, діжонська гірчиця із зернятками.

Горіхи обсмажте на сухій сковороді. Подрібніть. Курячу грудку наріжте дрібними кубиками.

Частину хурми наріжте тонкими часточками за кількістю тарталеток для прикраси. Решту хурми наріжте дрібними кубиками. Петрушку та кінзу подрібніть. Змішайте йогурт, горіхи, гірчицю, сіль, перець і зелень. Окремо в мисці змішайте нарізану кубиком хурму, козячий сир і курячу грудку. Заправте йогуртовим соусом і перемішайте. Наповніть тарталетки отриманою масою. Зверху прикрасьте часточками хурми та подавайте.

Жульєн у тарталетках

Інгредієнти:

тарталетки — 30 штук;

печериці — 500 г;

одна цибулина;

один зубчик часнику;

борошно — 20 г;

вершкове масло — 60 г;

вершки 20% — 200 мл;

сир — 100 г;

мускатний горіх, сіль, мелений чорний перець, рослинна олія.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Цибулю дрібно наріжте. Кілька печериць наріжте поздовжніми слайсами за кількістю тарталеток для прикраси. Решту грибів наріжте дрібними кубиками. У пательні розігрійте 20 мл олії та 30 грам вершкового масла, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте в сковорідку дрібно нарізані гриби та смажте до золотистого кольору. Наприкінці додайте дуже дрібно нарізаний часник. В окремій сковорідці обсмажте до золотистості скибочки грибів для прикраси. У сотейнику розтопіть вершкове масло, що залишилося, додайте борошно і перемішайте до однорідної маси. Поступово додайте вершки, помішуючи вінчиком. Готуйте, поки не загусне, посоліть, поперчіть і додайте дрібку мускатного горіха. Викласти в тарталетки гриби з цибулею, залийте вершковим соусом і посипте тертим сиром. На кожну тарталетку викласти по скибочці гриба і відправте їх у духовку на 10-15 хвилин. Подавайте жульєн у тарталетках до святкового столу.

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