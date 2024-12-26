Хіт новорічного столу: рецепт закуски "Рафаелло"

Закуска виходить дійсно схожою на знамениті цукерки.

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Смачна та гарно оформлена закуска — справжня окраса будь-якого святкового столу. Кулінарна блогерка Крістін Азізян показала, як швидко і дуже легко приготувати закуску "Рафаелло", яка одразу ж приверне увагу гостей, а її смак нікого не залишить байдужим.

Закуска "Рафаелло"

Інгредієнти:

куряче філе, відварене в підсоленій воді, – 250-300 г;

цибулина — 1 шт;

невеликі свіжі печериці – 8-10 шт;

сир — 100 г;

варені круто яйця – 3-4 шт;

мариновані огірки (невеликі) – 3-4 шт;

майонез, сметана або натуральний йогурт – 3 ст. л;

сіль, перець за смаком;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Обсмажити на невеликій кількості рослинної олії дрібно нарізану цибулю з грибами до готовності. Усі інші інгредієнти протерти на великій тертці або порізати дрібними кубиками. Додати приправи, майонез і добре змішати. Сформувати кульки й обваляти в частині протертого сиру. Подати можна, прикрасивши зеленню та гранатом. Закуска виходить не тільки красивою, але також ніжною і дуже смачною.

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