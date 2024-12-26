Хит новогоднего стола: рецепт закуски "Рафаэлло"

Закуска получается действительно похожей на знаменитые конфеты.

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Вкусная и красиво оформленная закуска – настоящее украшение любого праздничного стола. Кулинарный блогер Кристин Азизян показала, как быстро и очень легко приготовить закуску "Рафаэлло", которая сразу же привлечет внимание гостей, а ее вкус никого не оставит равнодушным.

Закуска "Рафаэлло"

Ингредиенты:

куриное филе, отваренное в подсоленной воде, – 250-300 гр;

луковица – 1 шт;

небольшие свежие шампиньоны – 8-10 шт;

сыр – 100 гр;

вареные вкрутую яйца – 3-4 шт;

маринованные огурцы (небольшие) – 3-4 шт;

майонез, сметана или натуральный йогурт – 3 ст. л;

соль, перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Обжарить на небольшом количестве растительного масла мелко нарезанный лук с грибами до готовности. Все остальные ингредиенты протереть на крупной терке или порезать мелкими кубиками. Добавить приправы, майонез и хорошо смешать. Сформировать шарики и обвалять в части протертого сыра. Подать можно, украсив зеленью и гранатом. Закуска получается не только красивой, но также нежной и очень вкусной.

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