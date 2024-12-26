Хит новогоднего стола: рецепт закуски "Рафаэлло"
Закуска получается действительно похожей на знаменитые конфеты.
Вкусная и красиво оформленная закуска – настоящее украшение любого праздничного стола. Кулинарный блогер Кристин Азизян показала, как быстро и очень легко приготовить закуску "Рафаэлло", которая сразу же привлечет внимание гостей, а ее вкус никого не оставит равнодушным.
Закуска "Рафаэлло"
Ингредиенты:
- куриное филе, отваренное в подсоленной воде, – 250-300 гр;
- луковица – 1 шт;
- небольшие свежие шампиньоны – 8-10 шт;
- сыр – 100 гр;
- вареные вкрутую яйца – 3-4 шт;
- маринованные огурцы (небольшие) – 3-4 шт;
- майонез, сметана или натуральный йогурт – 3 ст. л;
- соль, перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
Обжарить на небольшом количестве растительного масла мелко нарезанный лук с грибами до готовности. Все остальные ингредиенты протереть на крупной терке или порезать мелкими кубиками. Добавить приправы, майонез и хорошо смешать. Сформировать шарики и обвалять в части протертого сыра. Подать можно, украсив зеленью и гранатом. Закуска получается не только красивой, но также нежной и очень вкусной.
Читайте также:
Праздничная закуска "Елочка" за 10 минут: простой рецепт вкуснейшего блюда
Куриные крылышки: простой рецепт с пикантным маринадом
Закуска к праздничному столу за 10 минут: простой рецепт кулинарного хита