Домашний фастфуд: рецепт вкусной шаурмы с курицей

"Шаурма", или "донер-кебаб" – один из самых популярных фастфудов в мире. И ее легко можно приготовить дома.

Related video

Шаурма – это мясо с овощами и соусом, завернутое в лаваш, или питу. В любом случае, это уличная еда, которую можно попробовать по всему миру. И можно легко приготовить дома. Добавив больше курицы, или соуса, если хочется. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Курицу можно заменить индейкой, говядиной, или любым другим мясом по вашему вкусу. Или сделать этот фастфуд полностью вегетарианским.

Шаурма с курицей и корейской морковкой

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 2 шт.;

филе курицы или индейки — 300 г;

помидоры — 300 г;

огурец — 200 г;

лук красный — 100 г;

капуста пекинская — 100 г;

морковь по-корейски острая готовая — 100 г;

листья салата;

сметана 18% — 60 г (можно заменить несладким йогуртом);

кетчуп — 25 г;

горчица, паприка копченая молотая, соль.

Филе курицы вымойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Посолите, поперчите, приправьте паприкой. Можно использовать и филе бедра, если вам не нравится вкус "белого мяса".

Духовку нагрейте до 200 °C. Положите подготовленное филе на лист фольги, соберите края сверху так, чтобы оставалось маленькое отверстие. В него влейте немного теплой воды (пару столовых ложек). Запекайте 35 минут. Так мясо получится сочным.

У огурцов срежьте кончики и нарежьте тонкой соломкой. Если семена крупные, их лучше вырезать вместе с частью мякоти.

Разрежьте помидоры на половинки, удалите лишний сок с семенами. Оставшуюся часть нарежьте соломкой. Красный лук очистите и нарежьте тонкими кольцами. Можно перемешать его с лимонным соком.

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Корейскую морковь выложите на 2–3 слоя бумажных полотенец, чтобы впитался маринад. Листья салата вымойте и хорошо обсушите. И приготовьте соус для шаурмы с корейской морковью. Выложите в мисочку сметану. Добавьте томатный соус и горчицу. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Теплое филе курицы нарежьте соломкой такого же размера, как огурцы и помидоры. Разложите листы лаваша. Смажьте половину каждого получившимся соусом, оставляя свободными края шириной около 7 см. Выложите листья салата, лук, огурцы, помидоры, пекинскую капусту, морковь и мясо. Заверните шаурму. 10. Обжарьте поочередно шаурму с корейской морковью на сухой сковороде-гриль со всех сторон, чтобы появились темные полоски. И подавайте свой домашний "фастфуд" на стол.

Читайте также:

Кулинарная драма: Еврокомиссия дала Турции и Германии полгода, чтобы решить, чей денер-кебаб

В Англии наконец объяснили, почему рыбу с картошкой заворачивают в газету

Ленивая самса за 20 минут: легкий рецепт быстрого и сытного перекуса