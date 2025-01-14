Домашній фастфуд: рецепт смачної шаурми з куркою

"Шаурма", або "донер-кебаб" — один із найпопулярніших фастфудів у світі. І її легко можна приготувати вдома.

Related video

Шаурма — це м'ясо з овочами та соусом, загорнуте в лаваш, або піту. У будь-якому разі, це вулична їжа, яку можна скуштувати по всьому світу. І можна легко приготувати вдома. Додавши більше курки, або соусу, якщо хочеться. Фокус розповість, як її приготувати.

Курку можна замінити індичкою, яловичиною, або будь-яким іншим м'ясом на ваш смак. Або зробити цей фастфуд повністю вегетаріанським.

Шаурма з куркою та корейською морквою

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 2 шт;

філе курки або індички — 300 г;

помідори — 300 г;

огірок — 200 г;

цибуля червона — 100 г;

капуста пекінська — 100 г;

морква по-корейськи гостра готова — 100 г;

листя салату;

сметана 18% — 60 г (можна замінити несолодким йогуртом);

кетчуп — 25 г;

гірчиця, паприка копчена мелена, сіль.

Філе курки вимийте та добре обсушіть паперовими рушниками. Посоліть, поперчіть, приправте паприкою. Можна використовувати і філе стегна, якщо вам не подобається смак "білого м'яса".

Духовку нагрійте до 200 °C. Покладіть підготовлене філе на лист фольги, зберіть краї зверху так, щоб залишався маленький отвір. У нього влийте трохи теплої води (кілька столових ложок). Запікайте 35 хвилин. Так м'ясо вийде соковитим.

В огірків зріжте кінчики та наріжте тонкою соломкою. Якщо насіння велике, його краще вирізати разом із частиною м'якоті.

Розріжте помідори на половинки, видаліть зайвий сік із насінням. Частину, що залишилася, наріжте соломкою. Червону цибулю очистіть і наріжте тонкими кільцями. Можна перемішати її з лимонним соком.

Пекінську капусту тонко наріжте. Корейську моркву викладіть на 2-3 шари паперових рушників, щоб увібрався маринад. Листя салату вимийте та добре обсушіть. І приготуйте соус для шаурми з корейською морквою. Викладіть у мисочку сметану. Додайте томатний соус і гірчицю. Посоліть і поперчіть за смаком. Ретельно перемішайте.

Тепле філе курки наріжте соломкою такого ж розміру, як огірки та помідори. Розкладіть листи лаваша. Змастіть половину кожного соусом, що вийшов, залишаючи вільними краї шириною близько 7 см. Викладіть листя салату, цибулю, огірки, помідори, пекінську капусту, моркву і м'ясо. Загорніть шаурму. 10. Обсмажте по черзі шаурму з корейською морквою на сухій сковороді-гриль з усіх боків, щоб з'явилися темні смужки. І подавайте свій домашній "фастфуд" на стіл.

Читайте також:

Кулінарна драма: Єврокомісія дала Туреччині та Німеччині півроку, щоб вирішити, чий денер-кебаб

В Англії нарешті пояснили, чому рибу з картоплею загортають у газету

Лінива самса за 20 хвилин: легкий рецепт швидкого і ситного перекусу