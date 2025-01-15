Свиная рулька, запеченная в духовке: рецепт вкусного блюда

Обычно рульку советую отваривать перед запеканием. Но в этом рецепте можно обойтись без этого этапа.

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Свиная рулька, запеченная в духовке, получается сочной и вкусной. Но процесс ее приготовления довольно длительный. Очень часто перед тем, как отправить рульку в духовку, ее долго варят с кореньями и приправами, в бульоне или пиве. Однако по этому рецепту рулька получается сочной и румяной без предварительно отваривания. Фокус расскажет, как приготовить это вкусное блюдо.

Запеченная рулька

Ингредиенты:

свиная рулька — 1 кг;

соус соевый — 150 мл;

сок одного лимона;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

семь зубчиков чеснока;

соль по вкусу.

Замочите охлажденную свиную рульку в теплой воде, поскоблите шкурку ножом или щеткой от загрязнений и пятен, а затем хорошо вымойте под проточной водой.

Обсушите чистую свиную рульку полотенцем. В толстых, самых мясистых местах, сделайте надрезы — это позволит свинине лучше пропечься. Положите рульку в широкую миску и хорошо натрите солью.

Смешайте соевый соус, перец и лимонный сок. Добавьте пропущенные через пресс чеснок. Обмажьте соусом всю рульку, уделяя внимание разрезам.

Переложите свиную рульку в плотный пакет для пищевых продуктов, вылейте туда же остатки маринада, туго завяжите пакет и оставьте рульку мариноваться на 4 часа в холодном месте. Можно оставить мариноваться на ночь.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Достаньте свиную рульку из пакета, заверните в фольгу и выложите на противень или в глубокую форму для запекания. Не выливайте оставшийся маринад, он еще пригодится.

Запекайте свиную рульку при температуре 200 градусов примерно полтора часа. Затем убавьте нагрев духовки до 170-180 градусов и запекайте рульку в закрытой фольге еще полтора часа.

Достаньте противень с рулькой из духовки, раскройте фольгу, полейте свинину оставшимся маринадом и снова поставьте в духовку примерно на 30 минут, чтобы рулька подрумянилась. Потом переверните рульку. Проверяйте готовность, прокалывая мясо ножом, оно должно легко входить и выходить. Запекайте еще полчаса.

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