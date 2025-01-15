Свиная рулька, запеченная в духовке: рецепт вкусного блюда
Обычно рульку советую отваривать перед запеканием. Но в этом рецепте можно обойтись без этого этапа.
Свиная рулька, запеченная в духовке, получается сочной и вкусной. Но процесс ее приготовления довольно длительный. Очень часто перед тем, как отправить рульку в духовку, ее долго варят с кореньями и приправами, в бульоне или пиве. Однако по этому рецепту рулька получается сочной и румяной без предварительно отваривания. Фокус расскажет, как приготовить это вкусное блюдо.
Запеченная рулька
Ингредиенты:
- свиная рулька — 1 кг;
- соус соевый — 150 мл;
- сок одного лимона;
- перец черный молотый — 1 ч. л.;
- семь зубчиков чеснока;
- соль по вкусу.
Замочите охлажденную свиную рульку в теплой воде, поскоблите шкурку ножом или щеткой от загрязнений и пятен, а затем хорошо вымойте под проточной водой.
Обсушите чистую свиную рульку полотенцем. В толстых, самых мясистых местах, сделайте надрезы — это позволит свинине лучше пропечься. Положите рульку в широкую миску и хорошо натрите солью.
Смешайте соевый соус, перец и лимонный сок. Добавьте пропущенные через пресс чеснок. Обмажьте соусом всю рульку, уделяя внимание разрезам.
Переложите свиную рульку в плотный пакет для пищевых продуктов, вылейте туда же остатки маринада, туго завяжите пакет и оставьте рульку мариноваться на 4 часа в холодном месте. Можно оставить мариноваться на ночь.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Достаньте свиную рульку из пакета, заверните в фольгу и выложите на противень или в глубокую форму для запекания. Не выливайте оставшийся маринад, он еще пригодится.
Запекайте свиную рульку при температуре 200 градусов примерно полтора часа. Затем убавьте нагрев духовки до 170-180 градусов и запекайте рульку в закрытой фольге еще полтора часа.
Достаньте противень с рулькой из духовки, раскройте фольгу, полейте свинину оставшимся маринадом и снова поставьте в духовку примерно на 30 минут, чтобы рулька подрумянилась. Потом переверните рульку. Проверяйте готовность, прокалывая мясо ножом, оно должно легко входить и выходить. Запекайте еще полчаса.
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