Свиняча рулька, запечена в духовці: рецепт смачної страви

Зазвичай рульку раджу відварювати перед запіканням. Але в цьому рецепті можна обійтися без цього етапу.

Related video

Свиняча рулька, запечена в духовці, виходить соковитою і смачною. Але процес її приготування досить тривалий. Дуже часто перед тим, як відправити рульку в духовку, її довго варять із корінням і приправами, у бульйоні або пиві. Однак за цим рецептом рулька виходить соковитою і рум'яною без попереднього відварювання. Фокус розповість, як приготувати цю смачну страву.

Запечена рулька

Інгредієнти:

свиняча рулька — 1 кг;

соус соєвий — 150 мл;

сік одного лимона;

перець чорний мелений — 1 ч. л.;

сім зубчиків часнику;

сіль за смаком.

Замочіть охолоджену свинячу рульку в теплій воді, поскобліть шкірку ножем або щіткою від забруднень і плям, а потім добре вимийте під проточною водою.

Обсушіть чисту свинячу рульку рушником. У товстих, найбільш м'ясистих місцях, зробіть надрізи — це дасть змогу свинині краще пропектися. Покладіть рульку в широку миску і добре натріть сіллю.

Змішайте соєвий соус, перець і лимонний сік. Додайте пропущені через прес часник. Обмажте соусом усю рульку, приділяючи увагу розрізам.

Перекладіть свинячу рульку в щільний пакет для харчових продуктів, вилийте туди ж залишки маринаду, туго зав'яжіть пакет і залиште рульку маринуватися на 4 години в холодному місці. Можна залишити маринуватися на ніч.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Дістаньте свинячу рульку з пакета, загорніть у фольгу і викладіть на деко або в глибоку форму для запікання. Не виливайте маринад, що залишився, він ще стане в пригоді.

Запікайте свинячу рульку за температури 200 градусів приблизно півтори години. Потім зменшіть нагрівання духовки до 170-180 градусів і запікайте рульку в закритій фользі ще півтори години.

Дістаньте деко з рулькою з духовки, розкрийте фольгу, полийте свинину маринадом, що залишився, і знову поставте в духовку приблизно на 30 хвилин, щоб рулька підрум'янилася. Потім переверніть рульку. Перевіряйте готовність, проколюючи м'ясо ножем, воно повинно легко входити та виходити. Запікайте ще півгодини.

Читайте також:

Класична рулька: найпростіший рецепт популярної європейської страви

Рулька по-баварськи: ситно і смачно (відео)

М'ясо тане в роті: рецепт свинини, тушкованої з яблуками

.