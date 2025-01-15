Свиняча рулька, запечена в духовці: рецепт смачної страви
Зазвичай рульку раджу відварювати перед запіканням. Але в цьому рецепті можна обійтися без цього етапу.
Свиняча рулька, запечена в духовці, виходить соковитою і смачною. Але процес її приготування досить тривалий. Дуже часто перед тим, як відправити рульку в духовку, її довго варять із корінням і приправами, у бульйоні або пиві. Однак за цим рецептом рулька виходить соковитою і рум'яною без попереднього відварювання. Фокус розповість, як приготувати цю смачну страву.
Запечена рулька
Інгредієнти:
- свиняча рулька — 1 кг;
- соус соєвий — 150 мл;
- сік одного лимона;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.;
- сім зубчиків часнику;
- сіль за смаком.
Замочіть охолоджену свинячу рульку в теплій воді, поскобліть шкірку ножем або щіткою від забруднень і плям, а потім добре вимийте під проточною водою.
Обсушіть чисту свинячу рульку рушником. У товстих, найбільш м'ясистих місцях, зробіть надрізи — це дасть змогу свинині краще пропектися. Покладіть рульку в широку миску і добре натріть сіллю.
Змішайте соєвий соус, перець і лимонний сік. Додайте пропущені через прес часник. Обмажте соусом усю рульку, приділяючи увагу розрізам.
Перекладіть свинячу рульку в щільний пакет для харчових продуктів, вилийте туди ж залишки маринаду, туго зав'яжіть пакет і залиште рульку маринуватися на 4 години в холодному місці. Можна залишити маринуватися на ніч.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Дістаньте свинячу рульку з пакета, загорніть у фольгу і викладіть на деко або в глибоку форму для запікання. Не виливайте маринад, що залишився, він ще стане в пригоді.
Запікайте свинячу рульку за температури 200 градусів приблизно півтори години. Потім зменшіть нагрівання духовки до 170-180 градусів і запікайте рульку в закритій фользі ще півтори години.
Дістаньте деко з рулькою з духовки, розкрийте фольгу, полийте свинину маринадом, що залишився, і знову поставте в духовку приблизно на 30 хвилин, щоб рулька підрум'янилася. Потім переверніть рульку. Перевіряйте готовність, проколюючи м'ясо ножем, воно повинно легко входити та виходити. Запікайте ще півгодини.
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