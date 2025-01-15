Французский яблочный пирог: рецепт самой нежной выпечки к чаю
Этот яблочный пирог готовится таким образом, что тесто почти не чувствуется.
Яблочный пирог во французском стиле можно готовить круглый год, так как все ингредиенты легко купить в супермаркете. Рецептом поделились на сайте Godare.
В рецепте указано восемь яблок, но вы можете варьировать их количество в зависимости от размера яблок. Самое главное, чтобы яблок было много. Ром можно не добавлять или заменить коньяком, бренди или кальвадосом.
Вам также понадобится 1 круглая форма диаметром 20-22 см.
Французский яблочный пирог
Ингредиенты:
- 115 г сливочного масла;
- 8 яблок;
- 3 яйца;
- 150 г сахара;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 110 г пшеничной муки;
- 1 щепотка соли;
- 3 столовые ложки рома.
Для украшения:
- сахарная пудра и взбитые сливки.
Нагрейте духовку до 170 градусов. Застелите форму бумагой для выпечки. Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте яблоки тонкими ломтиками.
Взбейте яйца, сахар и ванильный сахар. Добавьте муку, смешанную с солью, ромом и маслом. Вылейте тесто на ломтики яблока и аккуратно перемешайте, чтобы тесто покрыло все яблоки. Выложите в форму, слегка прижмите ломтики яблок друг к другу в форме, чтобы избежать пустот в готовом пироге.
Выпекайте яблочный пирог в середине духовки 50-60 минут. Проверяйте зубочисткой – она должна выходить сухой. Дайте пирогу остыть в форме пять минут, прежде чем вынуть его. Подавайте, посыпав сахарной пудрой со взбитыми сливками. Можно добавить шарик ванильного мороженого.
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