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Еда

Французский яблочный пирог: рецепт самой нежной выпечки к чаю

Французский яблочный пирог, яблочный пирог, нежный яблочный пирог
Фото: t.me/topretsept | Французский яблочный пирог

Этот яблочный пирог готовится таким образом, что тесто почти не чувствуется.

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Яблочный пирог во французском стиле можно готовить круглый год, так как все ингредиенты легко купить в супермаркете. Рецептом поделились на сайте Godare.

В рецепте указано восемь яблок, но вы можете варьировать их количество в зависимости от размера яблок. Самое главное, чтобы яблок было много. Ром можно не добавлять или заменить коньяком, бренди или кальвадосом.

Вам также понадобится 1 круглая форма диаметром 20-22 см.

Французский яблочный пирог

Ингредиенты:

  • 115 г сливочного масла;
  • 8 яблок;
  • 3 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 1 чайная ложка ванильного сахара;
  • 110 г пшеничной муки;
  • 1 щепотка соли;
  • 3 столовые ложки рома.

Для украшения:

  • сахарная пудра и взбитые сливки.

Нагрейте духовку до 170 градусов. Застелите форму бумагой для выпечки. Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте яблоки тонкими ломтиками.

Взбейте яйца, сахар и ванильный сахар. Добавьте муку, смешанную с солью, ромом и маслом. Вылейте тесто на ломтики яблока и аккуратно перемешайте, чтобы тесто покрыло все яблоки. Выложите в форму, слегка прижмите ломтики яблок друг к другу в форме, чтобы избежать пустот в готовом пироге.

Выпекайте яблочный пирог в середине духовки 50-60 минут. Проверяйте зубочисткой – она должна выходить сухой. Дайте пирогу остыть в форме пять минут, прежде чем вынуть его. Подавайте, посыпав сахарной пудрой со взбитыми сливками. Можно добавить шарик ванильного мороженого.

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