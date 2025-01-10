Шведский яблочный пирог: рецепт вкуснейшего бисквита с нежной начинкой
Яблочный пирог из Швеции – это воздушный ванильный бисквит, посыпанный ломтиками яблок, корицей и коричневым сахаром.
Шведский яблочный пирог очень похож на норвежский яблочный пирог и другие яблочные бисквитные пироги, которые готовят по всему миру. Однако это более легкий бисквит с большим количеством молока в тесте. И он отлично подходит для чаепития. Рецептом поделились на сайте Scandinavian Cookbook.
Шведский яблочный пирог
Ингредиенты:
- 3-4 яблока;
- 3 яйца;
- 1 и 1/4 стакана сахарного песка;
- 1 и 3/4 стакана муки общего назначения;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. ванильного сахара (или ванильного экстракта);
- 1 щепотка соли;
- 7 ст. л. сливочного масла;
- 3/4 стакана молока;
- 4 ст. л. коричневого сахара;
- 1 ч. л. молотой корицы.
Разогрейте духовку до 175°C. Смажьте стенки разъемной формы маслом и выстелите дно бумагой для выпечки.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте их средними ломтиками.
Взбейте яйца и сахар вместе. Добавьте муку, разрыхлитель и ваниль и размешивайте до получения однородной массы.
Растопите сливочное масло и добавьте молоко. Добавьте эту молочную смесь в тесто для торта, помешивая до однородной массы.
Равномерно распределите тесто для торта в форме для выпечки и разложите сверху по кругу ломтики яблок, позволяя им самостоятельно погрузиться в тесто. Посыпьте сверху коричневым сахаром и корицей.
Выпекайте около 45 минут. Вы можете проверить центр зубочисткой — тесто не должно прилипать к зубочистке, когда пирог готов. Дайте пирогу остыть, прежде чем вынимать его из формы и подавать.
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