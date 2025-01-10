Шведский яблочный пирог: рецепт вкуснейшего бисквита с нежной начинкой

Яблочный пирог из Швеции – это воздушный ванильный бисквит, посыпанный ломтиками яблок, корицей и коричневым сахаром.

Related video

Шведский яблочный пирог очень похож на норвежский яблочный пирог и другие яблочные бисквитные пироги, которые готовят по всему миру. Однако это более легкий бисквит с большим количеством молока в тесте. И он отлично подходит для чаепития. Рецептом поделились на сайте Scandinavian Cookbook.

Шведский яблочный пирог

Ингредиенты:

3-4 яблока;

3 яйца;

1 и 1/4 стакана сахарного песка;

1 и 3/4 стакана муки общего назначения;

2 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. ванильного сахара (или ванильного экстракта);

1 щепотка соли;

7 ст. л. сливочного масла;

3/4 стакана молока;

4 ст. л. коричневого сахара;

1 ч. л. молотой корицы.

Разогрейте духовку до 175°C. Смажьте стенки разъемной формы маслом и выстелите дно бумагой для выпечки.

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте их средними ломтиками.

Взбейте яйца и сахар вместе. Добавьте муку, разрыхлитель и ваниль и размешивайте до получения однородной массы.

Растопите сливочное масло и добавьте молоко. Добавьте эту молочную смесь в тесто для торта, помешивая до однородной массы.

Равномерно распределите тесто для торта в форме для выпечки и разложите сверху по кругу ломтики яблок, позволяя им самостоятельно погрузиться в тесто. Посыпьте сверху коричневым сахаром и корицей.

Выпекайте около 45 минут. Вы можете проверить центр зубочисткой — тесто не должно прилипать к зубочистке, когда пирог готов. Дайте пирогу остыть, прежде чем вынимать его из формы и подавать.

Читайте также:

Пышная яблочная шарлотка: как приготовить вкусную выпечку

Рецепт яблочного пирога с тонкими коржами: получается всегда (видео)

Очень много яблок и тонкое тесто: рецепт вкусного яблочного пирога (видео)