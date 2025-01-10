Шведський яблучний пиріг: рецепт смачного бісквіта з ніжною начинкою
Яблучний пиріг зі Швеції — це повітряний ванільний бісквіт, посипаний скибочками яблук, корицею і коричневим цукром.
Шведський яблучний пиріг дуже схожий на норвезький яблучний пиріг та інші яблучні бісквітні пироги, які готують по всьому світу. Однак це більш легкий бісквіт з великою кількістю молока в тісті. І він чудово підходить для чаювання. Рецептом поділилися на сайті Scandinavian Cookbook.
Шведський яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 3-4 яблука;
- 3 яйця;
- 1 і 1/4 склянки цукрового піску;
- 1 і 3/4 склянки борошна загального призначення;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 1 ч. л. ванільного цукру (або ванільного екстракту);
- 1 щіпка солі;
- 7 ст. л. вершкового масла;
- 3/4 склянки молока;
- 4 ст. л. коричневого цукру;
- 1 ч. л. меленої кориці.
Розігрійте духовку до 175°C. Змастіть стінки роз'ємної форми маслом і вистеліть дно папером для випічки.
Очистіть яблука від шкірки та серцевини і наріжте їх середніми скибочками.
Збийте яйця та цукор разом. Додайте борошно, розпушувач і ваніль та розмішуйте до отримання однорідної маси.
Розтопіть вершкове масло і додайте молоко. Додайте цю молочну суміш у тісто для торта, помішуючи до однорідної маси.
Рівномірно розподіліть тісто для торта у формі для випікання і розкладіть зверху по колу скибочки яблук, даючи їм змогу самостійно зануритися в тісто. Посипте зверху коричневим цукром і корицею.
Випікайте близько 45 хвилин. Ви можете перевірити центр зубочисткою — тісто не має прилипати до зубочистки, коли пиріг готовий. Дайте пирогу охолонути, перш ніж виймати його з форми і подавати.
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