Шведський яблучний пиріг: рецепт смачного бісквіта з ніжною начинкою

Яблучний пиріг зі Швеції — це повітряний ванільний бісквіт, посипаний скибочками яблук, корицею і коричневим цукром.

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Шведський яблучний пиріг дуже схожий на норвезький яблучний пиріг та інші яблучні бісквітні пироги, які готують по всьому світу. Однак це більш легкий бісквіт з великою кількістю молока в тісті. І він чудово підходить для чаювання. Рецептом поділилися на сайті Scandinavian Cookbook.

Шведський яблучний пиріг

Інгредієнти:

3-4 яблука;

3 яйця;

1 і 1/4 склянки цукрового піску;

1 і 3/4 склянки борошна загального призначення;

2 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. ванільного цукру (або ванільного екстракту);

1 щіпка солі;

7 ст. л. вершкового масла;

3/4 склянки молока;

4 ст. л. коричневого цукру;

1 ч. л. меленої кориці.

Розігрійте духовку до 175°C. Змастіть стінки роз'ємної форми маслом і вистеліть дно папером для випічки.

Очистіть яблука від шкірки та серцевини і наріжте їх середніми скибочками.

Збийте яйця та цукор разом. Додайте борошно, розпушувач і ваніль та розмішуйте до отримання однорідної маси.

Розтопіть вершкове масло і додайте молоко. Додайте цю молочну суміш у тісто для торта, помішуючи до однорідної маси.

Рівномірно розподіліть тісто для торта у формі для випікання і розкладіть зверху по колу скибочки яблук, даючи їм змогу самостійно зануритися в тісто. Посипте зверху коричневим цукром і корицею.

Випікайте близько 45 хвилин. Ви можете перевірити центр зубочисткою — тісто не має прилипати до зубочистки, коли пиріг готовий. Дайте пирогу охолонути, перш ніж виймати його з форми і подавати.

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