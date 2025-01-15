Французький яблучний пиріг: рецепт найніжнішої випічки до чаю

Цей яблучний пиріг готується таким чином, що тісто майже не відчувається.

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Яблучний пиріг у французькому стилі можна готувати цілий рік, оскільки всі інгредієнти легко купити в супермаркеті. Рецептом поділилися на сайті Godare.

У рецепті вказано вісім яблук, але ви можете варіювати їхню кількість залежно від розміру яблук. Найголовніше, щоб яблук було багато. Ром можна не додавати або замінити коньяком, бренді чи кальвадосом.

Вам також знадобиться 1 кругла форма діаметром 20-22 см.

Французький яблучний пиріг

Інгредієнти:

115 г вершкового масла;

8 яблук;

3 яйця;

150 г цукру;

1 чайна ложка ванільного цукру;

110 г пшеничного борошна;

1 щіпка солі;

3 столові ложки рому.

Для прикраси:

цукрова пудра і збиті вершки.

Нагрійте духовку до 170 градусів. Застеліть форму папером для випічки. Розтопіть вершкове масло і дайте йому охолонути. Яблука очистіть, видаліть серцевину і наріжте яблука тонкими скибочками.

Збийте яйця, цукор і ванільний цукор. Додайте борошно, змішане з сіллю, ромом і олією. Вилийте тісто на скибочки яблука й акуратно перемішайте, щоб тісто покрило всі яблука. Викладіть у форму, злегка притисніть скибочки яблук одна до одної у формі, щоб уникнути пустот у готовому пирозі.

Випікайте яблучний пиріг у середині духовки 50-60 хвилин. Перевіряйте зубочисткою — вона має виходити сухою. Дайте пирогу охолонути у формі п'ять хвилин, перш ніж вийняти його. Подавайте, посипавши цукровою пудрою зі збитими вершками. Можна додати кульку ванільного морозива.

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