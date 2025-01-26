Кляр для овощей и не только: топ рецептов и секреты приготовления
В кляре практически любые продукты получаются вкуснее, но важно приготовить вкусный кляр.
Кляр — это специальное жидкое тесто, в которое обмакивают овощи, мясо, или рыбу, перед тем как обжарить. Фокус расскажет, как приготовить идеальный кляр.
Чаще всего кляр готовят для продуктов, которые легко пересушить при жарке: рыбу, куриную грудку, или овощи. И правильно приготовленный кляр добавляет вкуса продуктам.
Из чего готовят кляр
Основные ингредиенты для кляра: яйца, мука или крахмал и жидкость на выбор: вода, молоко, пиво, кисломолочные продукты.
Соотношение этих ингредиентов зависит от того, что именно готовят в кляре. Самый знаменитый кляр в мире — это японская темпура. В нем обжаривают овощи и морепродукты.
Есть даже сладкий кляр, в котором жарят любые фрукты, обычно яблоки и бананы. Он похож на тесто для блинов.
Что жарят в кляре
Почти любые овощи, которые едят в приготовленном виде и которые быстро готовятся, так как кляр быстро горит в масле. Так что твердые, долго готовящиеся овощи нужно нарезать на небольшие кусочки, или отварены/припущены на пару до полуготовности.
Лучше всего в кляре получаются:
- цветная капуста;
- белокочанная капуста;
- баклажаны;
- морковь;
- кабачки;
- сладкий перец;
- батат;
- спаржа;
- зеленая стручковая фасоль;
- лук и лук-порей;
- лук-порей
- грибы.
Для кляра используют любые специи по вкусу. Например: порошок карри, хмели-сунели, копченую паприку, куркуму, зиру и кориандр.
Что можно добавить в кляр
Часто в кляр добавляют сыр: моцареллу для пиццы, любой твердый сыр (пармезан, пекорино). Тертый сыр добавляют в тесто к яйцам, а потом уже муку.
К рыбе и морепродуктам подойдут чеснок и имбирь. Можно добавить зелень, кунжут, или даже жареный лук и бекон. А к сладкому кляру подойдет какао-порошок и орехи.
Как жарить продукты в кляре
Кляр предполагает обжаривание в масле, причем чем этого масла будет больше, тем лучше. Тогда мгновенно образуется корочка, которая предотвратит дальнейшее впитывание масла. Главное — жарить партиями, давая маслу время нагреваться в промежутке.
После обжаривания выкладывайте продукты на бумажные полотенца или в сито — пусть стечет лишнее масло.
Если вы видите, что на ваших продуктах кляр плохо держится и стекает, то промокните их бумажными полотенцами. Если не помогло, возьмите ситечко и присыпьте продукты мукой или крахмалом со всех сторон, а потом уже погружайте в кляр.
Жидкий кляр гораздо лучше будет держаться на куске мяса, если его предварительно отбить и тоже присыпать мукой.
Густой кляр будет более воздушным, если в тесто непосредственно перед готовкой аккуратно ввести взбитые в крепкую пену белки.
Хрустящий кляр для морепродуктов и овощей
Ингредиенты:
- 60 г муки;
- 30 г картофельного или кукурузного крахмала;
- 1 яйцо;
- 120 г минеральной воды;
- 20 г водки;
- 2 больших кубика льда.
Водка нужна для того, чтобы образовалось как можно меньше клейковины в тесте и кляр получился хрустящим. Кляр нужно делать сразу перед жаркой, так что подготовьте все ингредиенты. Заранее подготовьте продукты для жарения в кляре и разогрейте масло для фритюра.
Налейте минеральную воду в металлическую миску, добавьте лед и поставьте миску в морозильник на 10 минут и больше. Смешайте муку и крахмал. Взбейте яйцо и добавьте к ледяной воде. Влейте водку, всыпьте мучную смесь и перемешайте палочками или вилкой так, чтобы остались комочки.
Сразу же окунайте в кляр продукты и жарьте. Готовые выкладывайте в сито, чтоб стекло лишнее масло. Кубики льда можно вынуть из воды перед перемешиванием с мукой, а можно оставить.
Простой кляр без яиц
Ингредиенты:
- 0,5 стакана муки, 70 г;
- 0,5 стакана кукурузного крахмала, 50 г;
- 175 г ледяной воды;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- соль и перец.
Заранее подготовьте продукты, которые вы собираетесь жарить в кляре. Поставьте разогреваться масло для жарки. Смешайте крахмал и муку с разрыхлителем, солью и перцем.
Постепенно влейте воду, перемешивая венчиком, пока не получится гладкое тесто. Если кляр кажется слишком густым, можно добавить еще немного воды. Сразу же выложите те продукты, что будете жарить, перемешайте и жарьте.
Готовые кусочки выкладывайте на бумажные полотенца.
Кляр на газировке для отбивных
Ингредиенты:
- 1 крупное яйцо;
- 1 желток;
- 3–4 ст. л. муки;
- 50–70 мл сильно газированной воды;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 0,5 ч. л. молотой сладкой паприки (можно копченой);
- по 0,3 ч. л. соли и свежемолотого черного перца.
Заранее отбейте мясо и поставьте греться масло для жарки. Смешайте муку с разрыхлителем, паприкой, солью и перцем. Отдельно смешайте яйцо с желтком. Добавьте к яичной смеси муку и постепенно добавьте в тесто газированную воду. Сразу же опускайте отбивные в кляр и жарьте.
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