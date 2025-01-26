Кляр для овощей и не только: топ рецептов и секреты приготовления

В кляре практически любые продукты получаются вкуснее, но важно приготовить вкусный кляр.

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Кляр — это специальное жидкое тесто, в которое обмакивают овощи, мясо, или рыбу, перед тем как обжарить. Фокус расскажет, как приготовить идеальный кляр.

Чаще всего кляр готовят для продуктов, которые легко пересушить при жарке: рыбу, куриную грудку, или овощи. И правильно приготовленный кляр добавляет вкуса продуктам.

Из чего готовят кляр

Основные ингредиенты для кляра: яйца, мука или крахмал и жидкость на выбор: вода, молоко, пиво, кисломолочные продукты.

Луковые колечки в кляре Фото: pixabay.com

Соотношение этих ингредиентов зависит от того, что именно готовят в кляре. Самый знаменитый кляр в мире — это японская темпура. В нем обжаривают овощи и морепродукты.

Есть даже сладкий кляр, в котором жарят любые фрукты, обычно яблоки и бананы. Он похож на тесто для блинов.

Что жарят в кляре

Почти любые овощи, которые едят в приготовленном виде и которые быстро готовятся, так как кляр быстро горит в масле. Так что твердые, долго готовящиеся овощи нужно нарезать на небольшие кусочки, или отварены/припущены на пару до полуготовности.

Лучше всего в кляре получаются:

цветная капуста;

белокочанная капуста;

баклажаны;

морковь;

кабачки;

сладкий перец;

батат;

спаржа;

зеленая стручковая фасоль;

лук и лук-порей;

лук-порей

грибы.

Для кляра используют любые специи по вкусу. Например: порошок карри, хмели-сунели, копченую паприку, куркуму, зиру и кориандр.

Что можно добавить в кляр

Часто в кляр добавляют сыр: моцареллу для пиццы, любой твердый сыр (пармезан, пекорино). Тертый сыр добавляют в тесто к яйцам, а потом уже муку.

К рыбе и морепродуктам подойдут чеснок и имбирь. Можно добавить зелень, кунжут, или даже жареный лук и бекон. А к сладкому кляру подойдет какао-порошок и орехи.

Как жарить продукты в кляре

Кляр предполагает обжаривание в масле, причем чем этого масла будет больше, тем лучше. Тогда мгновенно образуется корочка, которая предотвратит дальнейшее впитывание масла. Главное — жарить партиями, давая маслу время нагреваться в промежутке.

После обжаривания выкладывайте продукты на бумажные полотенца или в сито — пусть стечет лишнее масло.

Если вы видите, что на ваших продуктах кляр плохо держится и стекает, то промокните их бумажными полотенцами. Если не помогло, возьмите ситечко и присыпьте продукты мукой или крахмалом со всех сторон, а потом уже погружайте в кляр.

Жидкий кляр гораздо лучше будет держаться на куске мяса, если его предварительно отбить и тоже присыпать мукой.

Густой кляр будет более воздушным, если в тесто непосредственно перед готовкой аккуратно ввести взбитые в крепкую пену белки.

Хрустящий кляр для морепродуктов и овощей

Хрустящий кляр Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

60 г муки;

30 г картофельного или кукурузного крахмала;

1 яйцо;

120 г минеральной воды;

20 г водки;

2 больших кубика льда.

Водка нужна для того, чтобы образовалось как можно меньше клейковины в тесте и кляр получился хрустящим. Кляр нужно делать сразу перед жаркой, так что подготовьте все ингредиенты. Заранее подготовьте продукты для жарения в кляре и разогрейте масло для фритюра.

Налейте минеральную воду в металлическую миску, добавьте лед и поставьте миску в морозильник на 10 минут и больше. Смешайте муку и крахмал. Взбейте яйцо и добавьте к ледяной воде. Влейте водку, всыпьте мучную смесь и перемешайте палочками или вилкой так, чтобы остались комочки.

Сразу же окунайте в кляр продукты и жарьте. Готовые выкладывайте в сито, чтоб стекло лишнее масло. Кубики льда можно вынуть из воды перед перемешиванием с мукой, а можно оставить.

Простой кляр без яиц

Цветная капуста в кляре Фото: Cucchiaio

Ингредиенты:

0,5 стакана муки, 70 г;

0,5 стакана кукурузного крахмала, 50 г;

175 г ледяной воды;

1 ч. л. разрыхлителя;

соль и перец.

Заранее подготовьте продукты, которые вы собираетесь жарить в кляре. Поставьте разогреваться масло для жарки. Смешайте крахмал и муку с разрыхлителем, солью и перцем.

Постепенно влейте воду, перемешивая венчиком, пока не получится гладкое тесто. Если кляр кажется слишком густым, можно добавить еще немного воды. Сразу же выложите те продукты, что будете жарить, перемешайте и жарьте.

Готовые кусочки выкладывайте на бумажные полотенца.

Кляр на газировке для отбивных

Кляр на газировке для отбивных Фото: скриншот / YouTube

Ингредиенты:

1 крупное яйцо;

1 желток;

3–4 ст. л. муки;

50–70 мл сильно газированной воды;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

0,5 ч. л. молотой сладкой паприки (можно копченой);

по 0,3 ч. л. соли и свежемолотого черного перца.

Заранее отбейте мясо и поставьте греться масло для жарки. Смешайте муку с разрыхлителем, паприкой, солью и перцем. Отдельно смешайте яйцо с желтком. Добавьте к яичной смеси муку и постепенно добавьте в тесто газированную воду. Сразу же опускайте отбивные в кляр и жарьте.

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