Кляр для овочів і не тільки: топ рецептів і секрети приготування

У клярі практично будь-які продукти виходять смачнішими, але важливо приготувати смачний кляр.

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Кляр — це спеціальне рідке тісто, в яке вмочують овочі, м'ясо або рибу, перед тим як обсмажити. Фокус розповість, як приготувати ідеальний кляр.

Найчастіше кляр готують для продуктів, які легко пересушити під час смаження: риби, курячої грудки, або овочів. І правильно приготований кляр додає смаку продуктам.

Із чого готують кляр

Основні інгредієнти для кляру: яйця, борошно або крохмаль і рідина на вибір: вода, молоко, пиво, кисломолочні продукти.

Цибулеві колечка в клярі Фото: pixabay.com

Співвідношення цих інгредієнтів залежить від того, що саме готують у клярі. Найзнаменитіший кляр у світі — це японська темпура. У ньому обсмажують овочі та морепродукти.

Є навіть солодкий кляр, у якому смажать будь-які фрукти, зазвичай яблука та банани. Він схожий на тісто для млинців.

Що смажать у клярі

Майже будь-які овочі, які їдять у приготованому вигляді і які швидко готуються, оскільки кляр швидко горить в олії. Тож тверді овочі, що довго готуються, потрібно нарізати на невеликі шматочки, або відварені/припущені на пару до напівготовності.

Найкраще в клярі виходять:

цвітна капуста;

білокачанна капуста;

баклажани;

морква;

кабачки;

солодкий перець;

батат;

спаржа;

зелена стручкова квасоля;

цибуля та цибуля-порей;

цибуля-порей

гриби.

Для кляру використовують будь-які спеції за смаком. Наприклад: порошок каррі, хмелі-сунелі, копчену паприку, куркуму, зіру та коріандр.

Що можна додати в кляр

Часто в кляр додають сир: моцарелу для піци, будь-який твердий сир (пармезан, пекоріно). Тертий сир додають у тісто до яєць, а потім уже борошно.

До риби та морепродуктів підійдуть часник та імбир. Можна додати зелень, кунжут, або навіть смажену цибулю та бекон. А до солодкого кляру підійде какао-порошок і горіхи.

Як смажити продукти в клярі

Кляр передбачає обсмажування в олії, причому чим цієї олії буде більше, тим краще. Тоді миттєво утвориться скоринка, яка запобігатиме подальшому вбиранню олії. Головне — смажити партіями, даючи олії час нагріватися в проміжку.

Після обсмажування викладайте продукти на паперові рушники або в сито — нехай стече зайва олія.

Якщо ви бачите, що на ваших продуктах кляр погано тримається і стікає, то промокніть їх паперовими рушниками. Якщо не допомогло, візьміть ситечко і присипте продукти борошном або крохмалем з усіх боків, а потім уже занурюйте в кляр.

Рідкий кляр набагато краще триматиметься на шматку м'яса, якщо його попередньо відбити і теж присипати борошном.

Густий кляр буде більш повітряним, якщо в тісто безпосередньо перед приготуванням акуратно ввести збиті в міцну піну білки.

Хрусткий кляр для морепродуктів та овочів

Хрусткий кляр Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

60 г борошна;

30 г картопляного або кукурудзяного крохмалю;

1 яйце;

120 г мінеральної води;

20 г горілки;

2 великі кубики льоду.

Горілка потрібна для того, щоб утворилося якомога менше клейковини в тісті й кляр вийшов хрустким. Кляр потрібно робити відразу перед смаженням, тож підготуйте всі інгредієнти. Заздалегідь підготуйте продукти для смаження в клярі та розігрійте олію для фритюру.

Налийте мінеральну воду в металеву миску, додайте лід і поставте миску в морозильник на 10 хвилин і більше. Змішайте борошно і крохмаль. Збийте яйце і додайте до крижаної води. Влийте горілку, всипте борошняну суміш і перемішайте паличками або виделкою так, щоб залишилися грудочки.

Відразу ж занурюйте в кляр продукти та смажте. Готові викладайте в сито, щоб стекла зайва олія. Кубики льоду можна вийняти з води перед перемішуванням із борошном, а можна залишити.

Простий кляр без яєць

Цвітна капуста в клярі Фото: Cucchiaio

Інгредієнти:

0,5 склянки борошна, 70 г;

0,5 склянки кукурудзяного крохмалю, 50 г;

175 г крижаної води;

1 ч. л. розпушувача;

сіль і перець.

Заздалегідь підготуйте продукти, які ви збираєтеся смажити в клярі. Поставте розігріватися олію для смаження. Змішайте крохмаль і борошно з розпушувачем, сіллю і перцем.

Поступово влийте воду, перемішуючи вінчиком, поки не вийде гладке тісто. Якщо кляр здається занадто густим, можна додати ще трохи води. Одразу ж викладіть ті продукти, що будете смажити, перемішайте і смажте.

Готові шматочки викладайте на паперові рушники.

Кляр на газованій воді для відбивних

Кляр на газованій воді для відбивних Фото: скриншот / YouTube

Інгредієнти:

1 велике яйце;

1 жовток;

3-4 ст. л. борошна;

50-70 мл сильно газованої води;

0,5 ч. л. розпушувача;

0,5 ч. л. меленої солодкої паприки (можна копченої);

по 0,3 ч. л. солі та свіжомеленого чорного перцю.

Заздалегідь відбийте м'ясо і поставте грітися олію для смаження. Змішайте борошно з розпушувачем, паприкою, сіллю та перцем. Окремо змішайте яйце з жовтком. Додайте до яєчної суміші борошно і поступово додайте в тісто газовану воду. Одразу ж опускайте відбивні в кляр і смажте.

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