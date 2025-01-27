Пирожные "Ежики": рецепт десерта, любимого с детства

Чтобы пирожные были вкуснее, им необходимо настояться в холодильнике несколько часов.

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Пирожное "Ежики" – десерт, любимый многими с детства. Своим проверенным рецептом этого лакомства поделилась и кулинарный блогер Светлана Бауэр. Пирожные оставляют после себя во рту сладкое послевкусие. Оно станет настоящей изюминкой на вашем столе и приятно удивит гостей своей оригинальностью.

Пирожное "Ежики"

Ингредиенты:

Для теста:

сметана – 150 гр;

сахар – 150 гр;

яйца комнатной температуры – 6 штук;

мука – 250 гр;

разрыхлитель – 8 гр;

ваниль;

щепотка соли.

Для крема:

сливочное масло – 200 гр (комнатной температуры);

сгущенное молоко – 200 гр (комнатной температуры);

ваниль.

Для сахарного сиропа:

вода – 80 мл;

сахар – 65 гр;

ваниль.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и щепотку соли. Взбить до пышной светлой массы. Ввести сметану, перемешать до однородности.

Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно ввести в смесь, пока тесто не станет гладким.

Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут (готовность проверять зубочисткой).

Остудить бисквит, затем с помощью стакана вырезать кружочки.

Далее готовим креп. Мягкое сливочное масло взбить с ванилью до пышности. Постепенно добавить сгущенное молоко, взбить до однородности.

Теперь очередь сиропа. В кастрюле смешать воду, сахар и ваниль, довести до кипения, пока сахар полностью не растворится. Снять с огня и дать сиропу остыть.

Сборка пирожных – следующий этап. Для этого каждый кружочек бисквита пропитать сиропом. На один кружочек нанести крем, накрыть вторым, формируя "бутерброд", как показано на видео. Обмазать "бутерброд" кремом со всех сторон.

Готовые пирожные поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы они пропитались и стали еще вкуснее.

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