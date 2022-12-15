Пирожное "Шишки" всего из трех ингредиентов: пошаговый рецепт

Такой десерт украсит любой стол.

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Десерт может быть не только вкусным дополнением в меню, но и украсить стол. Например, как вы смотрите на то, чтобы на новогоднем толе красиво расставить шишки среди еловых веточек, причем шишки эти – вполне себе съедобные и отличаются изумительным вкусом. Как приготовить красивое угощение, показала в своем блоге Валерия Велигура. Для их приготовления вполне достаточно трех ингредиентов.

Пирожное "Шишки"

Ингредиенты:

Шоколадное печенье – 180 гр;

Крем-сыр – 150 гр;

Шоколадные кукурузные хлопья – 40 гр.

Способ приготовления:

В блендере перебить печенье в крошку и высыпать в миску. Туда же добавить крем-сыр и все хорошо перемешать, чтобы получилась масса, похожая на пластилин. Сформировать небольшие конусы. Каждый из них задекорировать хлопьями, как чешуйками. Готовые шишки можно присыпать сахарной пудрой.

Основу для шишек можно приготовить и по рецепту пирожного "Картошка", так же украсив чешуйками-хлопьями.

Такие шишки будут красиво смотреться и как украшение на торт, так, например, как это показано в рецепте десерта "Пенек с шишками", которым мы делились ранее.

Напомним, как приготовить чизкейк Snickers, а также что необходимо, чтобы в домашних условиях сделать крем-пасту "Нутелла".