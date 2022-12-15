Тістечко "Шишки" всього з трьох інгредієнтів: покроковий рецепт

Такий десерт прикрасить будь-який стіл.

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Десерт може бути не тільки смачним доповненням до меню, але й прикрасити стіл. Наприклад, як ви дивитеся на те, щоб на новорічному столі красиво розставити шишки серед ялинових гілочок, причому шишки ці — цілком їстівні і відрізняються дивовижним смаком. Як приготувати гарне частування, показала у своєму блозі Валерія Велігура. Для їх приготування цілком достатньо трьох інгредієнтів.

Тістечко "Шишки"

Інгредієнти:

шоколадне печиво — 180 г;

крем-сир — 150 г;

шоколадні кукурудзяні пластівці — 40 г.

Спосіб приготування:

У блендері перебити печиво в крихту та висипати миску. Туди ж додати крем-сир і все добре перемішати, щоб вийшла маса, схожа на пластилін. Сформувати маленькі конуси. Кожен із них задекорувати пластівцями, як лусочками. Готові шишки можна присипати цукровою пудрою.

Основу для шишок можна приготувати і за рецептом тістечка "Картопля", так само прикрасивши лусочками-пластівцями.

Такі шишки красиво виглядатимуть і як прикраса на торт, так, наприклад, як це показано в рецепті десерту "Пеньок із шишками", яким ми ділилися раніше.

Нагадаємо, як приготувати чизкейк Snickers, а також що необхідно, щоб у домашніх умовах зробити крем-пасту "Нутелла".