Тістечка "Їжачки": рецепти десерту, улюбленого з дитинства

Щоб тістечка були смачнішими, їм необхідно настоятися в холодильнику кілька годин.

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Тістечко "Їжачки" — десерт, улюблений багатьма з дитинства. Своїм перевіреним рецептом цих ласощів поділилася і кулінарна блогерка Світлана Бауер. Тістечка залишають після себе в роті солодкий післясмак. Воно стане справжньою родзинкою на вашому столі та приємно здивує гостей своєю оригінальністю.

Тістечко "Їжачки"

Інгредієнти:

Для тіста:

сметана – 150 г;

цукор – 150 г;

яйця кімнатної температури – 6 штук;

борошно – 250 г;

розпушувач – 8 г;

ваніль;

дрібка солі.

Для крему:

вершкове масло – 200 г (кімнатної температури);

згущене молоко – 200 г (кімнатної температури);

ваніль.

Для цукрового сиропу:

вода – 80 мл;

цукор – 65 г;

ваніль.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. У глибоку миску вбити яйця, додати цукор і дрібку солі. Збити до пишної світлої маси. Ввести сметану, перемішати до однорідності.

Просіяти борошно з розпушувачем і акуратно ввести в суміш, поки тісто не стане гладким.

Викласти тісто у форму, застелену пергаментом, і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин (готовність перевіряти зубочисткою).

Остудити бісквіт, потім за допомогою склянки вирізати кружечки.

Далі готуємо креп. М'яке вершкове масло збити з ваніллю до пишності. Поступово додати згущене молоко, збити до однорідності.

Тепер черга сиропу. У каструлі змішати воду, цукор і ваніль, довести до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться. Зняти з вогню і дати сиропу охолонути.

Збірка тістечок — наступний етап. Для цього кожен кружечок бісквіта просочити сиропом. На один кружечок нанести крем, накрити другим, формуючи "бутерброд", як показано на відео. Обмазати "бутерброд" кремом з усіх боків.

Готові тістечка поставити в холодильник мінімум на 2 години, щоб вони просочилися і стали ще смачнішими.

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