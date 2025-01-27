Тістечка "Їжачки": рецепти десерту, улюбленого з дитинства
Щоб тістечка були смачнішими, їм необхідно настоятися в холодильнику кілька годин.
Тістечко "Їжачки" — десерт, улюблений багатьма з дитинства. Своїм перевіреним рецептом цих ласощів поділилася і кулінарна блогерка Світлана Бауер. Тістечка залишають після себе в роті солодкий післясмак. Воно стане справжньою родзинкою на вашому столі та приємно здивує гостей своєю оригінальністю.
Тістечко "Їжачки"
Інгредієнти:
Для тіста:
- сметана – 150 г;
- цукор – 150 г;
- яйця кімнатної температури – 6 штук;
- борошно – 250 г;
- розпушувач – 8 г;
- ваніль;
- дрібка солі.
Для крему:
- вершкове масло – 200 г (кімнатної температури);
- згущене молоко – 200 г (кімнатної температури);
- ваніль.
Для цукрового сиропу:
- вода – 80 мл;
- цукор – 65 г;
- ваніль.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо тісто. У глибоку миску вбити яйця, додати цукор і дрібку солі. Збити до пишної світлої маси. Ввести сметану, перемішати до однорідності.
Просіяти борошно з розпушувачем і акуратно ввести в суміш, поки тісто не стане гладким.
Викласти тісто у форму, застелену пергаментом, і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин (готовність перевіряти зубочисткою).
Остудити бісквіт, потім за допомогою склянки вирізати кружечки.
Далі готуємо креп. М'яке вершкове масло збити з ваніллю до пишності. Поступово додати згущене молоко, збити до однорідності.
Тепер черга сиропу. У каструлі змішати воду, цукор і ваніль, довести до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться. Зняти з вогню і дати сиропу охолонути.
Збірка тістечок — наступний етап. Для цього кожен кружечок бісквіта просочити сиропом. На один кружечок нанести крем, накрити другим, формуючи "бутерброд", як показано на відео. Обмазати "бутерброд" кремом з усіх боків.
Готові тістечка поставити в холодильник мінімум на 2 години, щоб вони просочилися і стали ще смачнішими.
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