Рецепт спагетти с фаршем: как приготовить вкусное и простое блюдо

Такое спагетти готовят с беконом и мясным фаршем и получается очень вкусное и сытное блюдо.

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Спагетти с беконом и мясным фаршем готовится легко и просто. Это идеальное блюдо, которым можно насладиться всей семьей. Так что если хотите попробовать что-то из итальянской кухни, то это идеальный рецепт. Способом приготовления поделились на сайте Ricetta Sprint.

Спагетти с фаршем и беконом

Ингредиенты:

320 г спагетти;

300 г говяжьего фарша;

100 г бекона;

300 г томатного пюре;

2 столовые ложки томатной пасты;

1 маленькая луковица;

оливковое масло;

соль, черный перец — по вкусу;

белое вино — по вкусу;

сыр пармезан — по вкусу.

Налейте масло на сковороду, нагрейте и добавьте мелко нарезанный лук, поджарьте пока он не станет золотистым. Добавьте бекон и фарш, поджарьте и добавьте немного белого вина. Дайте алкоголю испариться, чтобы остался только аромат. Накройте крышкой и готовьте 5 минут, затем добавьте томатное пюре и томатную пасту, приправьте небольшим количеством соли и перца.

Готовьте около 40 минут, пока соус не загустеет, а жидкость не испарится. И отварите спагетти в обильно подсоленной воде до состояния аль денте. Сколько для этого потребуется времени – указано на упаковке. Обычно это около 10-15 минут.

Готовые спагетти переложите в соус с мясным фаршем и беконом. Перемешайте, разложите по тарелкам и сразу же подавайте, посыпав пармезаном.

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