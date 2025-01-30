Рецепт спагеті з фаршем: як приготувати смачну та просту страву

Таке спагеті готують із беконом і м'ясним фаршем і виходить дуже смачна та ситна страва.

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Спагеті з беконом і м'ясним фаршем готується легко і просто. Це ідеальна страва, якою можна насолодитися всією сім'єю. Тож якщо хочете спробувати щось з італійської кухні, то це ідеальний рецепт. Способом приготування поділилися на сайті Ricetta Sprint.

Спагеті з фаршем і беконом

Інгредієнти:

320 г спагеті;

300 г яловичого фаршу;

100 г бекону;

300 г томатного пюре;

2 столові ложки томатної пасти;

1 маленька цибулина;

оливкова олія;

сіль, чорний перець — за смаком;

біле вино — за смаком;

сир пармезан — за смаком.

Налийте олію на сковорідку, нагрійте і додайте дрібно нарізану цибулю, підсмажте, поки вона не стане золотистою. Додайте бекон і фарш, підсмажте і додайте трохи білого вина. Дайте алкоголю випаруватися, щоб залишився тільки аромат. Накрийте кришкою і готуйте 5 хвилин, потім додайте томатне пюре і томатну пасту, приправте невеликою кількістю солі та перцю.

Готуйте близько 40 хвилин, поки соус не загусне, а рідина не випарується. І відваріть спагеті в рясно підсоленій воді до стану аль денте. Скільки для цього знадобиться часу — зазначено на упаковці. Зазвичай це близько 10-15 хвилин.

Готові спагеті перекладіть у соус із м'ясним фаршем і беконом. Перемішайте, розкладіть по тарілках і відразу ж подавайте, посипавши пармезаном.

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