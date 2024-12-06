Рецепт турецької пасти від Анни Пол: як приготувати страву, від якої всі шаленіють у TikTok

Популярна блогерка Анна Пол опублікувала рецепт пасти з м'ясним фаршем і відео з рецептом набрало майже 13 мільйонів переглядів на TikTok.

TikTok — ідеальне місце для пошуку натхнення під час приготування їжі, незалежно від ваших кулінарних здібностей. За минулі роки швидкі та прості рецепти, як-от запечена паста з фетою від фінської блогерки Дженні Хайрінен стали вірусними на платформі, а тепер австралійська інфлюенсерка Анна Пол пропонує турецьку інтерпретацію пасти, від якої користувачі не можуть відірватися. Про це пише Daily Mail.

Турецька паста від Анни Пол

Натхненна стравою середньої Азії під назвою "Манти", що являє собою різновид пельменів, вечеря Анни, що дає змогу заощадити час, набула майже культової популярності: деякі люди заявляють, що це "найкраща паста", яку вони коли-небудь їли.

Зірка OnlyFans, яка нещодавно зазнала критики за зізнання в тому, що хоче "супербагатого" чоловіка, у відео, опублікованому минулого місяця, розповіла, що страву придумала її мати, а готується вона "стільки ж часу, скільки вариться паста".

Звертаючись до своїх 7,2 мільйона передплатників, впливова користувачка TikTok розповіла, що для приготування страви потрібно лише кілька інгредієнтів, включно зі збитим із часником йогуртом, олією з паприкою, м'ясним фаршем, свіжозвареною локшиною і будь-якими салатними овочами, які у вас є.

У цьому рецепті мати Анни додає фарш у пательню й обсмажує його у власному жирі, а потім додає порошок каррі, "бо вона вважає, що це позбавляє дивного м'ясного присмаку".

Потім м'ясо щедро приправляють чорним перцем, цибулевим порошком, солодкою паприкою і сіллю.

Мати Анни також додає в сковороду трохи нарізаної кубиками цибулі. Потім вона готує часниковий йогуртовий соус, для якого потрібен грецький йогурт, три зубчики подрібненого часнику і сіль.

Мати Анни також готує гострий соус, розтоплюючи олію і додаючи в неї паприку.

За словами матері Анни, страва готова, коли всі ці інгредієнти змішуються з гарячою пастою, а потім зверху додають овочі, як-от молоді помідори і свіжу петрушку.

Турецька паста від Анни Пол

Турецька паста від Анни Пол

Інгредієнти:

коротка паста: фарфалле, пенне, фузіллі;

фарш — в оригінальному рецепті це баранина, але ви можете вибрати будь-який інший;

порошок каррі;

чорний мелений перець;

часниковий порошок;

солодка паприка;

сіль;

невелика цибулина;

грецький йогурт;

три зубчики часнику;

вершкове масло;

солодка паприка;

помідори;

свіжа петрушка.

Перший крок — зваріть пасту. І приготуйте м'ясний фарш, обсмаживши його на сковороді. Поки м'ясо готується, додайте в нього трохи порошку каррі. Після карі додайте пристойну порцію перцю, часникового порошку, солодкої паприки і солі. Точна кількість не вказується, тож орієнтуйтеся на свій смак.

Додайте трохи нарізаної кубиками цибулі та готуйте фарш до повної готовності. І приготуйте часниковий йогуртовий соус. Просто змішайте грецький йогурт із сіллю і приблизно трьома подрібненими зубчиками часнику.

Далі йде масляний соус, який готують просто: вершкове масло розтоплюють у каструлі, додають солодку паприку і перемішують.

Щойно всі елементи будуть приготовані, настане час зібрати страву воєдино.

На тарілці — або мисці — подайте трохи пасти, потім додайте шар часникового йогуртового соусу, а потім шар пряного м'яса зверху. Полийте м'ясо соусом із паприки та часнику.

Щоб завершити страву, прикрасьте її нарізаними кубиками помідорами та свіжою петрушкою.

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